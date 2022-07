Amazon déploie un Prime Video totalement repensé sur votre télé

Le nouveau Prime Video a l’air… réellement utilisable avec une nouvelle interface moins encombrée et une navigation plus facile.

Alors que la guerre du streaming semblent se diriger vers les plates-formes que vous devriez annuler plutôt que rejoindre, il est essentiel de parvenir à faire que les utilisateurs soient heureux et restent. Alors que Prime Video est l’un des sites de streaming les plus anciens, l’interface utilisateur de la plate-forme a toujours laissé beaucoup à désirer (pour le dire gentiment). Mais avec une refonte totale, Amazon attire l’attention des téléspectateurs.

Amazon a annoncé commencer à déployer une nouvelle version de Prime Video cette semaine et en août. Ce n’est pas une simple mise à jour, mais une refonte totale de la plate-forme de streaming. Le menu de navigation a été récemment rationalisé, les catégories sont plus faciles à explorer et tout est beaucoup moins maladroit. 2022 vous va bien, Prime Video.

Prime Video : Reloaded – Quoi de neuf dans la refonte ?

La navigation dans l’application est facilitée, les boutons de menu étant décalés sur le côté. Quiconque utilise Netflix trouvera ce placement familier. Parallèlement à ce changement, les options ont été simplifiées, avec moins de boutons et des sous-menus plus avancés. La page Rechercher a été remaniée pour faciliter la recherche de nouvelles émissions. Vous verrez des suggestions en temps réel et les filtres ajoutés d’Amazon pour trier vos options.

Le nouveau look se poursuit avec des visuels plus immersifs. Vous trouverez une nouvelle palette de couleurs, de meilleures images et l’attention portée aux détails dont l’application avait désespérément besoin. Amazon a ajouté un contenu plus clairement marqué, résolvant un bogue courant parmi les abonnés. Il est désormais encore plus facile de savoir quel contenu est disponible pour les membres Prime ou nécessite un déboursement supplémentaire.

Parmi les autres changements, vous trouverez un nouveau menu Sport sur la page d’accueil, vous permettant d’accéder plus facilement au contenu sportif. Il y a aussi une page Live TV pour vous tenir au courant de ce qui se passe en ce moment. Pour couronner le tout, vous trouverez de nouveaux carrousels avec des catégories plus larges, facilitant la navigation dans le contenu.

Comme nous l’avons mentionné, Amazon commence à déployer la mise à jour maintenant, et cela se poursuivra jusqu’au début du mois d’août. Le nouveau look se dirige d’abord vers votre salon, avec tous les appareils de diffusion en continu, les gadgets Android et les téléviseurs intelligents sous le soleil couchant pour la mise à niveau. Ensuite, il sera déployé sur le Web et iOS plus tard cette année.