Amazon Blink Mini, une mini caméra de sécurité domestique 1080p économique avec détection de mouvement et vision nocturne

Dans quelle mesure pensez-vous qu’une caméra de sécurité avec une résolution HD 1080p, une vision nocturne infrarouge HD, une détection de mouvement et un son bidirectionnel vous serait utile chez vous ? Quelle que soit ce qui vous vient à l’esprit, je peux vous garantir que c’est en fait utile. Amazon vient de lancer une nouvelle caméra de sécurité intérieure compacte, la Blink Mini, qui ne coûte qu’une quarantaine d’euros. Fonctionnant en tandem avec l’application Blink Home Monitor, cette caméra plug-in c carrément abordable offre une vision HD en direct de votre intérieur et vous permet de discuter avec n’importe qui dans la maison en temps réel. Elle prend également en charge le stockage vidéo local ou cloud via le module de synchronisation Blink ou le plan d’abonnement cloud Blink, et peut être associé à un appareil compatible Alexa.

Blink Mini, 39,99 €, précommandes sont dores et déjà disponibles pour une livraison le 13 mai.