Amazfit GTS 2 et GTR 2, deux fois moins chères qu’une Apple Watch

Si vous voulez une Apple Watch avec un écran toujours allumé et un capteur d’oxygène dans le sang SpO2, vous devrez payer quelques centaines d’euros – mais la nouvelle paire d’Amazfit offre les deux pour environ moitié moins cher. Les GTS 2 et GTR 2 sont également livrées avec GPS, Bluetooth 5.0, 12 modes de suivi sportif, 3 Go de stockage de musique et sont étanches à 50 m.

La différence la plus évidente entre les deux est visuelle – la GTR 2 est celle avec l’écran circulaire de 1,39 pouces, tandis que la GTS 2 a un écran rectangulaire plus Apple-esque qui mesure 1,65 pouces – mais la GTR a également une batterie plus grande de 471 mAh par rapport au 246mAh de la GTS. Cela signifie que vous bénéficierez d’environ sept jours d’autonomie avec la GTS 2, tandis que la GTR 2 durera deux fois plus longtemps entre deux charges. Quant au prix, il ne vous coûtera que 169 € ou 179 €. Ces deux montres seront lancées courant novembre en France.