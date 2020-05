AlpinerX Alive, une nouvelle montre connectée pour sportifs urbains

Présentée le 3 mai dans le cadre d’une campagne de lancement en ligne, l’héritière de la première montre connectée de sport suisse ALPINA se dote de nouvelles fonctions et technologies.

L’AlpinerX Alive affiche un boîtier de 45 mm de diamètre, décliné en deux variations : l’une en fibre de verre d’un bleu profond, l’autre en acier inoxydable. Les possibilités d’y associer son propre assortiment de bracelet, aiguilles et couleur de cadran en font une montre adaptée pour le quotidien des sportifs urbains.

Cette AlpinerX Alive sera personnalisable jusqu’au 2 juin, via un configurateur riche de 1 500 designs possibles. Jusqu’au 2 juin, chacun pourra ainsi personnaliser sa montre, grâce à une gamme de couleurs et de matières qui sauront s’adapter aux styles les plus sportifs comme les plus classiques. Une remise de 50% sur le prix de vente sera appliquée aux 500 premières montres commandées. Au-delà de 500, l’offre promotionnelle diminuera progressivement à mesure que le nombre de montres achetées augmentera.

Au programme des fonctions de cette montre connectée : suivi de la fréquence cardiaque grâce à un capteur intégré développé par Philips, GPS intégré, nouvel écran digital haute résolution… et coach personnel dynamique. Ces fonctions seront pour la première fois affichées sur un tout nouvel écran tactile haute résolution AMOLED. Grâce à cette interface à la fois analogique et digitale, l’expérience AlpinerX est plus intuitive, rapide et interactive, quelles que soient les conditions d’exercice et cela, au fil d’une autonomie pouvant atteindre sept jours – grâce à une nouvelle batterie rechargeable. L’AlpinerX Alive présente encore d’autres fonctions nouvelles, notamment le suivi du souffle, de la VO2 max et de l’hydratation, composantes essentielles du bien-être et de l’activité sportive. Ces nouvelles fonctions sont complétées par d’autres, toutes aussi utiles : calendrier perpétuel, GMT, chronographe, suivi de l’activité physique, du sommeil et notifications personnalisées.

L’AlpinerX Alive est également enrichie d’informations météo ainsi que d’un Dynamic Coach. Cet assistant virtuel et personnalisé propose une gamme d’exercices en lien avec ses propres performances, son sommeil, l’analyse de ses résultats, et suggère des recommandations pour améliorer son quotidien et son tonus. L’ensemble est repris, analysé et synthétisé au sein de l’application Alpina Smartwatch à télécharger gratuitement sur iOS ou Android.

Pour chaque montre vendue, un don de 25 euros sera reversé à la fondation à but non lucratif Wings For Life, soutenant la recherche pour le traitement des lésions de la moelle épinière. La collection officielle AlpinerX Alive d’Alpina sera disponible en boutique à partir du mois d’août, et sera composée de six modèles.

AlpinerX Alive fibre de verre 995 € – acier : 1 295 €

Vente en ligne sur le site www.alpinawatches.com