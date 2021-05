Alpine A110 Légende GT 2021, esprit Grand Tourisme

Alpine présente l’Alpine A110 Légende GT 2021, une nouvelle édition limitée à 300 exemplaires pour l’Europe. Disponible à la commande à partir de 71 600 €, elle associe les performances de la motorisation 292 ch de l’A110S avec le confort de la version A110 Légende.

Après le succès de l’A110 Légende GT lancée en 2020, la Légende GT 2021 se dote de nouveaux éléments de design spécifiques, et d’un haut niveau d’équipements en phase avec les attentes d’une clientèle haut de gamme. Il s’enrichit également de caractéristiques techniques soulignant le caractère sportif de l’A110 en reprenant le groupe motopropulseur de 292 ch de l’A110S. Au-delà de cette nouvelle interprétation design, c’est dans l’association moteur/châssis qu’Alpine présente sa combinaison la plus inédite.

Inaugurant une nouvelle teinte Argent Mercure mat, l’A110 Légende GT 2021 est également disponible avec la teinte Bleu Abysse déjà présente dans la gamme. Les monogrammes Alpine de couleur or pâle et les jantes 18 pouces Grand Prix diamantées avec leurs étriers de frein or vif, offrent un contraste subtil avec ces deux couleurs de carrosserie. Les feux arrière à LED translucides apportent la touche finale différenciant l’A110 Légende GT 2021 des autres A110.

Dans l’habitacle, les sièges Confort Sabelt, réglables sur 6 voies, présentent deux finitions : cuir brun ambré ou cuir noir, présent également sur les panneaux de porte. Les surpiqûres marron ou grises sont rehaussées par le marquage du point milieu sur le volant. Parmi les autres éléments distinctifs, on trouve un ciel de pavillon microfibre Dinamica ainsi que des inserts en carbone brillant avec une trame tissée d’un fil cuivré sur la console centrale, la visière de planche de bord et les aérateurs. Les tapis de sol et le repose-pied aluminium côté passager complètent l’atmosphère accueillante et l’esprit Grand Tourisme de cette édition limitée A110 Légende GT 2021. Sous la console centrale, une plaque numérotée souligne l’exclusivité de ce modèle.

En plus de son design extérieur élégant et de son habitacle distinctif, l’A110 Légende GT 2021 se caractérise par une association châssis / moteur inédite. Basée sur la version Légende, elle reprend le groupe motopropulseur de 292 chevaux, l’échappement Sport et le système de freinage haute performance, jusqu’ici disponibles exclusivement sur l’A110S, pour offrir un équilibre confort/performances inédit. Comme toutes les Alpine, elle repose sur une structure légère en aluminium, avec un moteur en position centrale arrière et une suspension à double triangulation (avant et arrière). Le moteur turbocompressé de 1,8 litres offre une puissance de 292 ch, pour un couple de 320 Nm, disponible de 2 000 à 6 400 tours/min. Son poids plume et sa transmission à double embrayage lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 250 km/h sur circuit. En plus des finitions spécifiques à cette édition limitée, le véhicule est doté de nombreux équipements de série : capteurs de stationnement avant et arrière, caméra de recul et système audio Focal.

Cette A110 Légende GT 2021, comme toutes les autres versions de l’A110, est disponible à la réservation via l’application Alpine, qui vous donne même la possibilité de changer les caractéristiques de votre A110.