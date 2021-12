Alpine A 110 Légende GT : proche de la perfection !

Avec de subtiles modification, Alpine parvient à construire une petite gamme autour de l’iconique A 110. Nous avons essayé la version Légende GT, qui rassemble le meilleur des deux mondes. On vous explique pourquoi… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Cruelle question : faut-il préférer l’originelle, ou la nouvelle ? Vous n’êtes pas sans connaître l’Alpine A 110, la fameuse « Berlinette » qui a tant fait rêver les fans de voitures de sport dans les années 70 (elle fut championne du monde des rallyes en 1971 et 1973 !) et au-delà, puisqu’un bel exemplaire conserve une cote très élevée de nos jours (qui peut même frôler les 100 000 € pour les versions les plus abouties). Alpine lui a rendu une seconde vie il y a peu, avec une A 110 qui respectait parfaitement l’esprit originel, dans les lignes comme dans la philosophie, puisque le poids réduit permettait l’usage d’un « petit » moteur pour atteindre des performances fort respectables. Après une première version à moteur de 252 ch, Alpine sortait une A 110 S, avec un moteur de 292 ch et un châssis nettement plus ferme… Voici une troisième déclinaison : la Légende GT.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Extérieurement, vraiment pas grand-chose et on pourrait presque le regretter ! Mais ce n’est pas grave tant la ligne de l’auto est réussie et la joie s’exprime tout autant en ouvrant la porte, avec de jolis sièges en cuir à surpiqures, qui constituent une belle invitation au voyage. La Légende GT porte bien son nom.

Et sous le capot ?

Pour faire simple, une Légende GT, c’est le châssis « confort » de la version standard associé au moteur « sport » de la S. On a donc le 4 cylindres 1.8 partagé avec la Megane RS, qui offre ici 292 chevaux ; par contre, la valeur de couple reste à 320 Nm (c’est le maximum que la boîte de vitesse peut encaisser). Côté performances : 250 km/h chrono, le 0 à 100 est abattu en à peine plus de 4 secondes, merci au poids contenu (à peine plus de 1100 kilos).

Et au volant, ça donne quoi ?

On roule de plus en plus dans des SUV hybrides qui dépassent les 2 tonnes et qui sont totalement aseptisés. Là, on fait corps avec une auto légère, vive, agile, communicative, bref, c’est un vrai plaisir d’être au volant, même si l’info-divertissement est daté et que les espaces de rangements pourraient être plus nombreux. Peu importe, l’essentiel est ailleurs. L’A 110 est docile au quotidien, avec sa boîte automatique à 7 rapports, et se réveille à la demande (le turbo commence à souffler vers 2500 tr/min) pour rappeler ô combien tenir un volant peut être jouissif (ce ne sera bientôt plus le cas, profitez-en !). Grâce au châssis standard, au confort de suspension étonnement souple pour une auto à vocation sportive, l’A 110 GT permet d’avaler des kilomètres, sans courbatures, bien calé dans des sièges confortables, en ayant en plus le mérite de consommer assez peu de carburant. Cette version Légende GT est aussi réjouissante que polyvalente.

Son point fort ?

C’est bien évidemment de proposer toutes ces qualités à un tarif très raisonnable, et sa vertu d’ensemble (encore une fois : le poids, ça fait des miracles) permet de ne pas se faire assassiner par l’autophobe malus. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, en voici une autre : vous avez aimé l’Alpine en 2021 ? Vous allez l’adorer en 2022, car le modèle que nous vous présentons ici est une auto de transition : bientôt, aux côtés de la version originelle de 252 ch, Alpine présentera une GT et une S redynamisée, toutes deux avec un moteur porté à 300 chevaux et 340 Nm, et elles disposeront (enfin !) du CarPlay.

Le verdict de Stuff

Légèreté, efficacité, et plaisir en toutes circonstances. L’A 110 Légende GT, c’est l’auto qui vous emmène tranquille en vacances et qui vous donne encore des frissons sur une montée de col un peu technique. Elle est sans concurrentes et pour tout dire, elle est incontournable. On adore !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1799 cm3, turbo

Puissance : 292 ch à 6400 tr/mn

Couple : 320 Nm à 2000 tr/mn

Boîte de vitesses : automatique à double embrayage, 7 rapports

Poids : 1119 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h 0 à 100 km/h : 4,2 secondes

Consommation officielle / de l’essai : 6,8 l/100 / 8,5 l/100

Prix : gamme à partir de 59.500 €, version GT à partir de 69.500 €