Alpina Startimer Pilot Heritage Automatic, reine des airs

La manufacture horlogère suisse dévoile la Startimer Pilot Heritage Automatic, nouveauté inspirée de créations originales des années 20. Edité en série limitée à 288 exemplaires, ce garde-temps a tous les atouts pour séduire les collectionneurs, passionnés d’aviation.

La Startimer Pilot Heritage Automatic apporte à la collection existante des tons bleus et beige qui évoquent le ciel et les compteurs historiques de pionniers des airs. Dans un large diamètre de 44 mm bat un mouvement automatique de 38 heures de réserve de marche qui anime trois aiguilles et une date à 3 h.

Alpina a préservé l’esthétique originale de ses garde-temps des années 20 en privilégiant des chiffres arabes et aiguilles empreints de beige luminescent, comme sur les cadrans d’époque. Largement dimensionnés, ils permettent une lecture aisée de l’heure même en cours de vol. Pour les pilotes au long cours, Alpina a également doté son cadran d’une échelle horaire sur 24 heures. A midi comme sur la pointe de son aiguille des secondes, on retrouve le symbole de la manufacture, ce triangle qui représente les sommets alpins. L’ensemble est complété d’une couronne dite « oignon », le standard au siècle dernier qui permet une parfaite prise en main, même avec des gants d’aviateur.

Les collectionneurs avertis auront également repéré le poussoir à 4h. Ce dernier ouvre le fond acier du modèle. Appelé « fond officier », ce système permet d’admirer le mouvement automatique AL-525 à travers un fond transparent ainsi réservé au seul regard des propriétaires – un plaisir personnel typique des années 20 et 30 mais qui ne sera pas offert à tous : cette nouvelle livrée de la Startimer Pilot Heritage Automatic, habillée d’un bracelet de cuir de veau bleu, ne sera éditée qu’à 288 exemplaires.

Alpina Startimer Pilot Heritage Automatic, 1195 €