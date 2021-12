Alpina rend hommage à son mouvement « Bumper »

Fondée en 1883, Alpina est une manufacture tournée vers l’avenir mais qui, ponctuellement, s’autorise une incursion au cœur de son patrimoine. Avec près de 140 ans de collections innovantes et autant de modèles qui ont marqué leur temps, son héritage devient une source d’inspiration au fond de laquelle se nichent quelques pépites méconnues. Aujourd’hui, la Maison met l’accent sur l’une de ses particularités les plus rares. Son nom : « bumper movement ». Ce n’est pas une montre, ce n’est pas un design ni un cadran, il s’agit bien là d’un type de calibre. Singulier par son remontage atypique, il donne naissance au 6ème mouvement manufacture d’Alpina. Reprenant les codes de son ainé, celui-ci anime la nouvelle Startimer Pilot Heritage, éditée en deux versions à 188 exemplaires chacune.

Le « bumper movement » a été utilisé par Alpina dans les années 50. Il est aujourd’hui extrêmement rare, quasiment impossible à trouver. Il s’agit d’un mouvement dont la masse oscillante tourne non pas à 360°, comme un rotor contemporain, mais à 120°. De part et d’autre de sa course, un petit ressort : il a pour fonction de renvoyer la masse en sens opposé, et donc de favoriser le remontage du mouvement. Une idée simple et efficace mais qui s’est progressivement effacée au profit du rotor à 360°, devenant ainsi un type de mouvement rare et recherché des collectionneurs.

Aujourd’hui, Alpina s’est inspiré de cet atypique remontage pour concevoir son sixième mouvement Manufacture. Il bat au sein de la nouvelle Startimer Pilot Heritage Manufacture, une pièce de prestige dont le fond transparent permet d’admirer ses particularités.Ce mouvement, baptisé AL-709, est une création contemporaine, précise et robuste, mais qui reprend les codes de son ainé, le « bumper ». Alpina a en effet dessiné son élément clé, le rotor, dans l’esprit de celui des années 50. La masse oscillante de la Startimer Pilot Heritage Manufacture et celle du « bumper » d’époque sont parentes, partageant la même géométrie, la même inspiration à deux détails près :

La version d’époque tournant à 120°, celle d’aujourd’hui effectue une rotation de 330°. Les ressorts de forme traditionnelle, initialement utilisés, ont été remplacés par une lame afin de gagner en amplitude de rotation.

Pour honorer le design de son nouveau mouvement, Alpina a choisi le boîtier de sa collection Startimer Pilot Heritage. De forme coussin, elle est la combinaison parfaite d’un rond dans un carré aux arêtes délicatement arrondies, soulignées par une carrure alternant les surfaces polies et satinées.

Editées à 188 exemplaires les deux versions de la Startimer Pilot Heritage Manufacture mesurent 42 mm de diamètre en version plaquée or jaune, ou en acier. On y retrouve un jeu de trois aiguilles assorties, rehaussées d’une ligne centrale rouge qui en renforce le caractère sportif. Pour préserver la fluidité du boîtier, la couronne a été placée à 4 h, dans la ligne de fuite de la carrure. Offrant 38 heures de réserve de marche, elles se portent sur un bracelet brun en veau avec une surpiqure blanc cassé.

Boîtier acier 2 850 € – boîtier plaqué or jaune – 2 950 €

Vente exclusivement en ligne sur le site www.ocarat.com