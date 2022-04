Alpina partenaire horloger de la station française de ski Val Thorens

Maison horlogère aux accents alpins, Alpina devient, en 2022, le partenaire horloger de la célèbre station française de ski Val Thorens. Appartenant au domaine des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au monde, Val Thorens est le paradis des amoureux de sports de montagne. Cette année, tous les férus d’or blanc et de glisse sont prévenus en temps réel lors de chaque chute de neige grâce à une « Powder Alarm », redirigeant vers une snowcam affichant l’heure sur une horloge Alpina – représentant le cadran de sa montre iconique Alpiner4 Automatic – et un ski Salomon permettant de mesurer la quantité de neige tombée. De quoi s’empresser de chausser son matériel et sauter dans la poudreuse.

L’histoire qui lie Alpina à Val Thorens remonte à plusieurs années. Val Thorens est la capitale française de skicross, discipline durant laquelle quatre athlètes s’affrontent sur un parcours technique, fait de virages relevés, bosses et sauts rendant la discipline spectaculaire. Cette station accueille traditionnellement chaque année deux étapes de la Coupe du Monde de Skicross, dont Alpina était le Chronométreur Officiel ces trois dernières saisons. Ce lien entre le Club des Sports de Val Thorens s’est notamment créé par le biais du Champion Olympique de skicross (2014) originaire de la station, Jean-Frédéric Chapuis, membre de l’équipe d’athlètes Alpina depuis 2017.