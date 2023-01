En ces temps de forte hausse des factures d’électricité et de gaz, Alexa et Hello Watt vous aident à maîtriser votre budget énergie.

Hello Watt vous présente la première Skill (application vocale pour Alexa) permettant de suivre sa consommation d’énergie au jour le jour, et de visualiser en un coup d’œil sa consommation en kWh, en euros et en émission de CO₂. Ce service est entièrement gratuit : il vous suffit d’être équipé d’un appareil de la gamme Echo et de renseigner votre numéro de compteur Linky ou Gazpar.

En quelques minutes, vous accédez à votre consommation mensuelle, votre consommation quotidienne et heure par heure. Vous pouvez également voir l’analyse de votre consommation par usage (chauffage, eau chaude…) et ainsi mieux maîtriser vos dépenses et votre impact environnemental.

Pour Eric King, directeur d’Alexa EU : « Nous pensons que la nature intuitive et accessible de la technologie vocale et d’Alexa a le potentiel d’aider et de ravir les clients dans de nombreux scénarios. Nous sommes convaincus que cette nouvelle fonctionnalité peut contribuer à faciliter le quotidien de nos utilisateurs, tout en leur permettant de maîtriser leur budget. »

« En intégrant Hello Watt à Alexa, nous poursuivons notre mission d’accompagner toujours plus de particuliers dans la maîtrise de leur consommation d’énergie. Avec la Skill Hello Watt, chaque foyer équipé d’Alexa pourra accéder très facilement à sa consommation d’énergie et analyser ses usages. Chez Hello Watt, nous sommes convaincus que les maisons connectées sont des espaces privilégiés pour la transition énergétique et la réduction des consommations d’électricité et de gaz. » ajoute Xavier Coudert, cofondateur et CTO d’Hello Watt.

Vous pouvez retrouver votre consommation d’énergie en disant simplement, « Alexa, ouvre la Skill Hello Watt » et en suivant les instructions. Une fois votre compte créé, vous pourrez variez les commandes pour qu’Alexa vous donne les informations qui vous intéressent le plus comme par exemple : « Alexa, quelle est ma consommation mensuelle d’électricité ? » ou « Alexa, comment se répartit ma consommation d’énergie ? ». Si vous êtes équipé d’un écran connecté Amazon Echo Show compatible, vous pourrez également ajouter le « widget » à votre écran d’accueil et garder un œil sur l’évolution de votre consommation.

Les widgets affichent les dernières informations de votre contenu Alexa préféré. Ils vous permettent d’accéder rapidement aux éléments qui vous intéressent le plus. Demandez à Alexa : « Quels widgets puis-je ajouter ? » et sélectionnez le widget Hello Watt. Celui-ci apparaîtra directement sur l’écran d’accueil de votre Echo Show 15. Sur les Echo Show 8 et Echo Show 10, les widgets sont accessibles à partir du panneau des widgets. Pour y accéder, faites glisser votre doigt vers la gauche en partant du bord de l’écran.