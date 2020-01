Alcatel 1S (2020), une triple caméra intelligente pour 99 euros

TCL Communication démarre la nouvelle année avec le lancement et la sortie de l’Alcatel 1S (2020) annoncé au CES 2020. Une nouvelle évolution de sa série qui intègre une triple caméra intelligente, toujours à un prix abordable. Cette nouveauté réaffirme une nouvelle fois l’engagement d’Alcatel à rendre accessibles les meilleures expériences.

« L’importance accordée aux performances photographiques des téléphones mobiles s’est amplifiée, beaucoup de gens privilégient maintenant ces appareils comme principale méthode de photographie, explique David Derrida, Directeur Produit EMEA chez TCL Communication. Par conséquent, c’est une étape nécessaire à franchir pour s’assurer que nous fournissons une technologie évolutive à tous nos clients. Ce nouvel Alcatel 1S (2020) combine une triple caméra intelligente et des performances puissantes à un prix abordable.



Cet Alcatel 1S (2020) propose une triple caméra arrière intelligente de 13MP + 5MP + 2MP. Immortaliser les plus petits détails avec l’objectif macro et fonction bokeh, capturer des paysages aussi larges que possible ou s’adapter automatiquement à chaque scène grâce à l’IA, l’Alcatel 1S (2020) permet de réaliser des photos d’excellente qualité dans toutes les conditions de luminosité. Sans oublier la caméra avant de 5MP avec flash LCD, pour réaliser des selfies plus clairs et lumineux. L’Alcatel 1S détecte instantanément 22 types de scène et ajuste automatiquement ses réglages lors de la prise de photos.

Doté d’un processeur Octa-Core, d’une mémoire de 32 Go + 3 Go et d’une batterie de 4000 mAh, l’Alcatel 1S (2020), ce smartphone est également équipé d’un bouton dédié à Google Assistant afin de réaliser des tâches plus rapidement. Il propose un écran HD+ Vast de 6,22 pouces, avec un rapport taille/écran de 87,5%. L’Alcatel 1S (2020) intègre également le design épuré S-curve et un verre 2.5D pour une finition brillante et légère.

Alcatel 1S, disponible à partir de 99 euros, en Agate Green et Power Gray