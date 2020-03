Alcatel 1B, Android 10 (édition Go) pour 79 €

Au CES 2020 de Las Vegas, TCL communication avait révélé son nouveau mobile, l’Alcatel 1B. Ce nouveau smartphone d’entrée de gamme combine une expérience utilisateur ultra-efficace grâce à Android 10 (édition Go), un processeur Quad-Core et jusqu’à 2 Go de RAM. Il permet de profiter d’applications réactives et fluides. Doté également d’un écran HD+ de 5,5 pouces et d’une importante autonomie, l’Alcatel 1B réaffirme la position d’Alcatel à vouloir fournir une expérience optimisée à tous les niveaux, avec un appareil à petit prix.

« Avec le nombre grandissant de consommateurs qui préfèrent opter pour des smartphones à prix abordables mais qui leur offrent l’essentiel, il est important d’examiner les réels besoins du marché », a déclaré David Derrida, Directeur Produit Europe chez TCL Communication. « Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de l’Alcatel 1B. Cet appareil répond aux exigences de nos clients en matière de performances, tout en leur faisant bénéficier d’un design moderne. »

L’Alcatel 1B est équipé d’un écran HD+ de 5,5 pouces et d’un processeur Quad-Core et d’Android 10 (édition Go). Grâce à un outil d’optimisation intégré et à 2 Go de RAM, une application de gestion intelligente permet d’effacer la mémoire cache de l’appareil. Il est ainsi possible de récupérer de la mémoire et de l’espace de stockage pour augmenter la durabilité et les performances du smartphone, et optimiser sa puissance.

Côté autonomie, avec une batterie de 3000 mAh, l’Alcatel 1B tient toute la journée, sans difficulté. La gestion intelligente de la batterie est censée permettre d’étendre l’utilisation pour atteindre jusqu’à 23 heures d’appels, 14 heures de navigation et 43 heures de diffusion de musique.

L’Alcatel 1B possède également un bouton dédié à Google Assistant, une fonctionnalité qui aide l’utilisateur dans sa vie au quotidien. En un simple clic ou par requête vocale, l’assistant Google fournit un accès rapide à de nombreuses tâches. Pratique pour les utilisateurs moins adeptes de nouvelles technologies qui souhaitent gagner du temps et du confort dans leur expérience utilisateur.



Alcatel 1B, disponible fin mars à partir de 79 € en versions Prime Black et Pine Green.