AKG lance des écouteurs True wireless, avec suppression du bruit active

AKG a dévoilé de nouveaux écouteurs True Wireless pour rivaliser avec les Galaxy Buds + que sa société mère Samsung a lancé plus tôt cette année.

Contrairement à leurs concurrents internes, les AKG N400 (178 $) disposent de la technologie Active Noise Cancellation et de 12 heures d’autonomie avec une seule charge – par rapport aux 11 heures offertes par les Buds +. La batterie à charge rapide peut également fournir 1 heure de lecture pour une charge de 10 minutes et peut être rechargée en seulement 2 heures. L’assistant Google et le support Bixby apportent également des assistants intelligents dans le mélange, tandis que les commandes tactiles rendent l’interaction avec les écouteurs un jeu d’enfant. Ces N400 ne sont actuellement répertoriés que sur le site Web Samsung Korea, mais nous espérons qu’ils seront bientôt proposés sur d’autres marchés.