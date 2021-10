Aiways U6, un nouveau SUV coupé électrique

Connaissez-vous l’Aiways U6 ? C’est un nouveau SUV coupé électrique innovant dont le design, la praticité et les caractéristiques techniques redéfiniront l’expérience VE lorsqu’il arrivera sur les routes européennes au début de l’année prochaine. Sans aucune contrainte de tradition, l’équipe de design d’Aiways a conçu l’U6 avec des proportions très contemporaines, des lignes marquées et des détails précis afin d’optimiser l’aérodynamisme et d’assurer une présence indéniable sur la route.

Le puissant système breveté de stockage d’énergie en « sandwich » dans le plancher, associé à un groupe motopropulseur exceptionnellement compact, offre un empattement généreux avec des porte-à-faux courts. Sa carrosserie plus longue de 52 mm par rapport à l’Aiways U5 lui confère une allure plus sportive.

Présentant des avantages fonctionnels pour un habitacle spacieux, les grandes surfaces latérales de la carrosserie du SUV coupé ouvrent de nouvelles possibilités de design. Deux lignes de signature horizontales divisent les flancs en trois zones. Les ondulations au-dessus des passages de roues sont soulignées telles des muscles contractés, tandis que le jeu de lignes (« hyperspace jumping waistline » dans le langage des designers) accentue la silhouette sportive.

Le pare-brise légèrement incliné et les élégants montants A se fondent dans le toit noir aux courbes douces et donnent à l’U6 un aspect plus élancé. La ligne de signature inférieure fortement sculptée renforce cette impression et, en dessous, les jupes latérales sombres confèrent une sensation de légèreté et réduisent la masse visuelle entre les imposantes roues avant et arrière.

Le toit sombre est constitué principalement de verre teinté – c’est le toit en verre le plus résistant de l’industrie automobile.

L’avant de l’U6 se distingue par deux formes horizontales. La partie supérieure est flanquée de phares au design inspiré des cascades, et la partie inférieure allie forme et fonctionnalité : d’immenses entrées d’air de refroidissement englobent un système de volets pouvant se refermer afin d’améliorer l’aérodynamisme. En dessous, une élégante prise d’air avant augmente la déportance pour une meilleure stabilité en ligne droite.

Inspirées du nez profilé d’un requin, les parties supérieures du capot donnent du caractère à l’U6. La forme en X est faite de lignes tendues et traduit un esprit combatif.

L’orientation horizontale de l’avant renforce l’impression de largeur. Le long du pare-brise (dont l’angle est moins prononcé que sur l’U5), le nez de l’U6 est conçu pour minimiser la résistance à l’air afin d’utiliser plus efficacement l’énergie motrice du véhicule. Perfectionnée sur le plan aérodynamique, l’U6 possède un coefficient de traînée de 0,26, nettement inférieur à celui de l’U5 (0,29). Les discrètes aubes directrices situées sur les bords extérieurs du véhicule jouent également un rôle important : elles séparent le flux d’air de la carrosserie et, conjointement avec le diffuseur arrière et l’aileron, minimisent les turbulences à l’origine de la traînée.

Les deux montants C reprennent le thème du requin déjà bien présent à l’avant, leur graphisme puissant rappelant les ailerons de ce prédateur. Ce même thème est repris dans la finition bicolore, qui souligne également la légèreté de la carrosserie. À l’arrière, un aileron discret – autre mariage entre forme et fonctionnalité – produit une déportance au-dessus de l’essieu arrière afin de favoriser la stabilité à grande vitesse. En dessous, le graphisme des feux arrière comprend une fine bande de LED qui s’étend sur toute la largeur du véhicule et encadre l’arrière avec une forme visuelle faisant écho aux phares.