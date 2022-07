AirPods Max 2 : caractéristiques, prix potentiel et dernières rumeurs

Tout ce qu’il faut savoir sur les AirPods Max, dont le lancement est prévu fin 2022.

Les AirPods Max vont être mis à jour. Les écouteurs haut de gamme de première génération d’Apple ont été lancés pour la première fois en 2020, sans grand-chose de plus depuis. Mais la société a entretemps lancé le streaming Apple Music Lossless – , ce que ses écouteurs les plus chers ne prennent pas en charge.

C’est pourquoi nous attendons des AirPods Max 2 fin 2022 avec un design légèrement rafraîchi et des caractéristiques améliorées. Nous avions donné aux écouteurs existants 4/5 dans notre revue AirPods Max grâce à leur son impressionnant, mais le boîtier et quelques autres aspects plus pratiques nous ont déçu. Nous nous attendons à un pas en avant de, ces AirPods Max 2. Mais que devez-vous savoir d’autre sur les écouteurs de nouvelle génération d’Apple ? Découvrons-le.

AirPods Max 2 : date de sortie potentielle et prix

Les dernières nouvelles sur la date de sortie d’AirPods Max 2 nous parviennent de l’analyste Apple Mark Gurman, via sa newsletter Power On pour Bloomberg. Dans celle-ci, il prédit un lancement à l’automne 2022 pour la version mise à jour des écouteurs d’Apple et aussi des successeurs aux AirPods Pro également.

“Attention aux nouveaux AirPods Pro à l’automne. Le modèle actuel est sur le marché depuis l’automne 2019, donc les batteries sont probablement déjà en difficulté pour certains premiers utilisateurs. Attendez également un rafraîchissement des AirPods Max avec de nouvelles couleurs (et, nous l’espérons, une baisse de prix – 550 $ est absurde pour ces écouteurs).

Marc Gurman

Gurman étant l’un des meilleurs en matière de fuites d’Apple, son rapport doit donc être considéré comme très important. Cependant, cela contraste avec un rapport différent d’iDropNews, suggérant une sortie début 2023. En regardant l’historique des événements d’Apple, la première semble être la date la plus probable pour la sortie. Ces dernières années, Apple a organisé deux événements à l’automne – un en septembre et un en octobre. Les AirPods originaux ont été lancés en automne, tout comme les AirPods Pro et les AirPods 3 ; donc un autre lancement automnal d’AirPods semble probable.

Quant au prix, il n’y a pas grand-chose à faire. Dans le rapport de Marc Gurman, il est mentionné qu’il espérait une baisse des prix, mais n’a fourni aucune information sur le fait qu’il y en aurait une. Les AirPods 2 ayant fait leurs débuts au même prix que les AirPods d’origine, nous pourrions donc obtenir le même prix de luxe avec le successeur des Max. Les AirPods Max se vendent actuellement 499 €, alors attendez-vous à un chiffre du même genre.



Design des AirPods Max 2

Voici où les choses deviennent un peu plus intéressantes. Le rapport de Gurman a souligné que nous devrions nous attendre à de nouvelles couleurs sur ces AirPods Max mis à jour. L’appareil original a fait ses débuts en gris sidéral, argent, vert, rose et bleu ciel. Ce casque n’hésite donc pas à ajouter une touche de couleur.

Bien que Marc Gurman n’ait pas précisé à quoi s’attendre, nous pouvons nous tourner vers l’iMac 2021 pour nous inspirer. Attendez-vous à des couleurs plus vives, dans la même teinte pastel. Jaune ? Rouge ? Violet ? L’iPhone 12 et les modèles d’iPad suivants ont présenté une option violette, nous mettrions donc nos paris sur celui-ci.

Selon un brevet détenu par Apple, la société travaille sur des commandes tactiles plutôt que sur la Digital Crown. Apparemment, cette fonctionnalité était destinée aux AirPods Max la première fois, mais Apple n’a pas réussi à faire les choses correctement. En supposant qu’Apple travaille à nouveau là-dessus, attendez-vous à ce que la perte de la couronne numérique soit un grand différenciateur de conception.

Enfin, qui pourrait parler des AirPods Max sans évoquer l’affaire controversée. Bien que conçu pour plus de commodité, son design en forme de soutien-gorge / sac à main a reçu de nombreuses critiques. Certes, le boîtier a l’air un peu idiot et n’offre pas beaucoup de protection. Un brevet récemment accordé découvert par Patently Apple suggère que des changements sont en cours, avec un boîtier entièrement fermé maintenu par des aimants. Cela ferait certainement un meilleur travail pour protéger le bandeau des éraflures que le design actuel.

Caractéristiques des AirPods Max 2

Comme mentionné ci-dessus, Apple travaille sur des commandes tactiles pour AirPods Max 2, ce qui serait une toute nouvelle fonctionnalité pour les écouteurs. Si Apple décidait également de modifier le boîtier, nous pourrions envisager un moyen d’éteindre les écouteurs, sans les aimants idiots dans le boîtier et un mode «basse consommation».

D’autres nouvelles fonctionnalités pourraient inclure une suppression active du bruit améliorée. Grâce à un autre brevet, nous pouvons voir qu’Apple travaille à peaufiner son ANC pour mieux éviter les hurlements et les commentaires audio. Bien que nous n’ayons vu aucune plainte concernant ces problèmes, nous nous félicitons de toute amélioration de la fonction de suppression du bruit déjà impressionnante.

Un autre brevet (repérant une tendance ?) explique qu’Apple travaille sur une nouvelle technologie de transmission audio optique. C’est une nouvelle alternative sophistiquée au Bluetooth, qui permettrait à Apple de fournir un son Lossless sans fil. Nous nous attendons à cela sur les écouteurs haut de gamme d’Apple, d’autant plus qu’Apple Music prend en charge l’audio Lossless. D’autres alternatives pour la prise en charge audio sans perte incluent une fonction AirPlay-esque.

Naturellement, Apple pourrait ne mettre en oeuvre aucun de ces brevets. Mais si nous devons les voir sortir, nous nous attendons à ce que ce soit sur les AirPods Max 2. Étant donné que cette mise à jour est définie comme une actualisation mineure, nous ne nous attendons pas non plus à trop de nouvelles fonctionnalités. Préparez-vous à une fonctionnalité supplémentaire surprise cachée dans la manche d’Apple.