Airain, un ventilateur pour se rafraîchir les idées au bureau

Léger et compact, Airain vient compléter la gamme de ventilateurs air&me. Du haut de ses 30 cm, ce petit ventilateur design trouvera forcément sa place dans tous types d’intérieurs. Utilisable partout grâce à son câble USB C pouvant être branché sur un ordinateur ou une batterie externe, Airain vous accompagne même sur la terrasse ou en camping.

Grâce à son adaptateur secteur et à son câble USB C, il est possible de le brancher sur une prise murale, sur un ordinateur ou encore sur une batterie externe. Économe en énergie et silencieux -40 dB à vitesse maximale -, il dispose d’un bouton variateur de puissance en façade, de manière à pouvoir moduler aisément son souffle, à sa guise et sans avoir à le retourner. Avec ses pales souples et son système d’arrêt automatique, aucun risque de blessure si un petit doigt se perd dans le ventilateur.

Designé avec passion en France, par Armand Billard, le ventilateur Airain anthracite symbolise la “French Touch”. Avec sa finition travaillée en bichromie, son pied lesté couleur acier et ses matériaux premium, Airain anthracite s’intégrera parfaitement dans toutes les décorations d’intérieur.