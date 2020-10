Age of Empires III : Definitive Edition est disponible, les Suédois et les Incas débarquent

Age of Empires III : Definitive Edition est disponible dans le Xbox Game Pass pour PC, le Xbox Game Pass Ultimate, sur Windows 10 et Steam. Age of Empires III occupe une place à part dans le genre du RTS grâce à son gameplay singulier et explore des concepts ainsi qu’une meta qu’aucun autre RTS n’a exploité, y compris les jeux précédents de la franchise. Pour l’améliorer, l’éditeur s’est concentré sur la communauté. Au début du projet, elle a d’abord demandé à la communauté d’Age III : “qu’est-ce que vous aimeriez voir dans Age III: DE et qu’est-ce qui rend ce jeu spécial pour vous ?”. Cela a donné lieu a une longue liste de doléances, qui allait des indispensables aux rêves les plus fous…



Voici quelques fonctionnalités implémentées par l’équipe : des graphismes en 4K, la compatibilité avec les écrans ultra-larges, avec le LIVE pour le multijoueur et le matchmaking, chaque élément (arbres, morceaux de terrain, bâtiments, unités) a été remodélisé, la musique et les bruitages améliorés, les doublages pour les personnages réenregistrés pour les campagnes, les cinématiques ont été recrées à partir de zéro, de nombreuses améliorations ont été apportées à l’I.A., accompagnées d’un mode de difficulté “Extrême”. L’éditeur a accéléré la construction de decks et les decks par défaut, amélioré les outils pour l’éditeur et la campagne, repensé l’interface avec une vue classique et une vue moderne, ajouté des possibilités pour zoomer et nombre d’options pour personnaliser l’expérience comme vous le souhaiterez.

Deux civilisations rejoignent également les quatorze déjà disponibles : les Suédois et les Incas. Ces derniers sont une civilisation défensive comme on peut en voir dans Age II, capable de construire de grandes villes plus faciles à protéger, alors que les Suédois proposent des unités qui feront parler la poudre et peuvent diriger un grand nombre de mercenaires. Ces deux civilisations proposent de nouvelles manières de jouer.