AfterShokz, pour pratiquer son sport en toute sécurité

Ces écouteurs à conduction osseuse révolutionnent l’écoute de la musique. En effet, leur structure solide et légère laisse passer la diffusion de musique au travers des tempes ; 26 grammes de titane qui permettent de s’entraîner, de travailler et de marcher toujours accompagné de sa musique.

Piétons, coureurs et autres sportifs… Il est possible pour tout le monde d’écouter sa musique ou de téléphoner en ayant conscience des bruits environnants. Les casques à conduction osseuse AfterShokz aident à conserver une oreille sur des dangers éventuels. Sécurité et capacité de communication sont les maîtres mots de ce nouveau mode d’écoute. Des transducteurs émettent des mini vibrations qui passent par les os des tempes et des joues pour arriver directement à l’oreille interne. Les oreilles sont libres, rien ne les bouche ou ne les recouvre. Le son est écouté sans utiliser les tympans qui s’en retrouvent donc préservés.

La technologie novatrice des casques à conduction osseuse AfterShokz assure l’écoute d’un son stéréo d’excellente qualité, avec des basses profondes.