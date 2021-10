AfterShokz fête ses 10 ans

Fondé le 18 octobre 2011 à Syracuse dans l’État de New-York, AfterShokz a élaboré et breveté des casques à conduction osseuse permettant à l’utilisateur de rester connecté avec son environnement lorsqu’il écoute sa musique. Parti du triste constat que l’isolement musical des piétons provoquait 17 accidents par jour au Royaume-Uni, AfterShokz a décidé d’y remédier en adaptant la technologie de la conduction osseuse à un objet d’utilité publique : les écouteurs. 10 ans après sa création, AfterShokz a déjà séduit 7 millions de personnes dans le monde.

AfterShokz est le leader mondial de la technologie de conduction osseuse. Le son est transmis par vibration et non pas directement à l’intérieur de l’oreille. Les vibrations sont émises par l’appareil sur les os de la mâchoire et des tempes. Le son contourne le tympan et va se diriger directement vers l’oreille interne. Cette technologie fonctionne sur les tympans abîmés ou défectueux et n’affecte en aucun cas leur état.

Avec aujourd’hui 833 brevets, AfterShokz innove en permanence pour offrir des expériences d’écoute encore plus époustouflantes. Ces écouteurs à conduction osseuse révolutionnent l’écoute de la musique. Ils permettent de s’entraîner, de travailler et de marcher toujours accompagné de sa musique, le tout en sécurité et sans abimer ses oreilles.

AfterShokz propose quatre modèles innovants : Aeropex, Xtrainerz, Openmove et Opencomm. La technologie novatrice utilisée assure l’écoute d’un son stéréo d’excellente qualité, avec des basses profondes. Ce type de casque convient à toutes les personnes ne voulant ou ne pouvant pas se couvrir les oreilles pour des raisons physiologiques ou psychologiques.