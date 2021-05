Adoptez un Portal pour vos appels vidéo

Envie de garder le lien avec l’extérieur depuis chez vous ? Pour passer des appels vidéo à la famille et aux amis, direction le Portal proposé par Facebook. La caméra intelligente de Portal, alimentée par l’IA permet de se cadrer lors des déplacements, tandis que le son intelligent capte la voix, donnant l’impression que tous les individus sont ensemble dans la même pièce lorsqu’ils communiquent.

Portal est compatible avec différentes applications telles que Zoom, Messenger et WhatsApp, permettant de se connecter avec ces proches même si ces derniers ne disposent pas de Portal. Il dispose de paramètres de confidentialité et de sécurité simples et clairs grâce à la technologie d’intelligence artificielle utilisée par les fonctionnalités Smart Camera et Smart Sound.

Alexa d’Amazon est intégrée à Portal pour contrôler sa maison connectée et garder un œil sur la porte d’entrée, écouter sa musique préférée, regarder les infos et bien plus encore, le tout en mode mains libres. Enfin, via la fonctionnalité Raconte moi une histoire, parents et enfants peuvent interagir, raconter des histoires en écoutant de la musique et découvrir des animations et des effets de réalité augmentée pour rendre encore plus convivial ce moment de partage.

Portal existe en 4 versions : Portal TV, Mini, Portal et Portal +, de 79 € à 249 €