Adidas Y-3 et le Real Madrid célèbrent deux anniversaires emblématiques

L’année 2022 marque deux anniversaires importants : le légendaire club de football du Real Madrid fête ses 120 ans tandis que le partenariat entre Yohji Yamamoto et Adidas entre dans sa vingtième année. Icônes indéniables, depuis leur création, Y-3 et le Real Madrid n’ont cessé de faire évoluer le monde de la mode et du sport. En commémoration de leurs héritages intemporels, cette saison, le club de football le plus célèbre du monde et la marque de vêtements de sport novatrice se sont réunis pour une collection commémorative comprenant une série de vêtements et d’accessoires à utiliser sur et en dehors du terrain.

Après avoir collaboré pour la première fois sur le troisième kit du club lors de la saison 2014/15, le partenariat s’étend cette fois-ci à une collection plus complète symbolisant l’alliance du dynamisme et de la vitesse. En fusionnant habilement l’innovation sportive et l’esthétisme d’avant-garde, la collection se distingue par un quatrième kit noir et un kit de gardien de but rose pour l’équipe masculine du Real Madrid. Tous deux arborent le logo Y-3 ainsi que des bandes, des numéros et des noms “peints à la main”. La collection dédiée au terrain comprend un haut d’échauffement, accompagné par la veste et le pantalon Light Shell Anthem, tous deux dotés de bandes réfléchissantes et de détails découpés au laser.

Une campagne marquante, intitulée “The Ceremony”, donne vie à cette collection commune. Inspirés par le look noir caractéristique de Yohji Yamamoto, les images présentent une vision vaporeuse de deux amants qui, guidés par le passé, se dirigent vers leur avenir. Le couple est accompagné d’une poignée d’observateurs dont des joueurs de l’équipe première masculine et féminine du Real Madrid, ainsi que la légende du club, Iker Casillas.

Lancée le 18 mars, la collection Y-3 pour le Real Madrid est disponible sur adidas.com, dans les magasins Y-3 et dans les points de vente du Real Madrid.