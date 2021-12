adidas Running dévoile l’Adistar pour les coureurs de fond

adidas Running dévoile aujourd’hui l’Adistar, une chaussure conçue pour aider les runners à se dépasser lors de leurs courses de fond.

Inspirée par le principe du mouvement perpétuel et testée sur une distance de plus de 4 500 km, l’Adistar offre une combinaison de soutien et de protection de premier ordre et un mouvement de balancier qui aide à entretenir naturellement le rythme de sa foulée.

La nouvelle Adistar d’adidas, conçue pour un amorti doux et une propulsion vers l’avant de la première à la dernière foulée, est équipée d’un col et d’une languette rembourrés ainsi que d’une tige en mesh technique partiellement composée de Parley Ocean Plastic.

La chaussure est également équipée d’une semelle intermédiaire souple et dynamique REPETITOR doublée d’une semelle REPETITOR+, qui est une plate-forme ferme en EVA (composée de 15 % de matériaux recyclés) enveloppant le talon. La semelle intermédiaire se caractérise par un drop de 6 mm entre le talon et l’orteil qui lui confère une configuration dite “rocker” ou de bascule.

Simon Lockett, responsable produits chez adidas Running, explique : « Pour la saison printemps-été 22, nous avons décidé de nous intéresser spécialement aux coureurs de fond. L’Adistar a été développée pour leur donner la confiance d’entreprendre de longues courses avec l’assurance de bénéficier d’un parfait équilibre entre amorti, protection et soutien. Notre toute nouvelle semelle intermédiaire REPETITOR, combinée avec un rocker d’avant-pied, permet d’entretenir un mouvement fluide d’une foulée sur l’autre. L’Adistar a été assemblée autour d’une forme spécialement conçue pour s’adapter aux différences anatomiques des pieds masculins et féminins. Concrètement, cela signifie que tous les runners bénéficieront de l’ensemble de ses qualités lors de leurs courses de fond. »

L’Adistar d’adidas a été lancée dans un coloris bleu “blue rush” pour les hommes et rouge “red turbo” pour les femmes le 2 décembre. Vous pouvez la retrouver dans les boutiques physiques et en ligne d’adidas