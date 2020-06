Adidas RPD-01, abordables, à l’épreuve de la transpiration et 12 heures d’autonomie

Les écouteurs sans fil coûtent de moins en moins cher ces jours-ci. Mais Adidas espère séduire les accros de sport avec sa nouvelle paire d’écouteurs abordables et résistants à la transpiration, conçue en collaboration avec Zound Industries (derrière Marshall et Urbanears). Ces RPD-01 à 99 € sont des écouteurs offrant jusqu’à 12 h de lecture, une connectivité Bluetooth 5.0 et une charge USB-C ultra-rapide. Adidas prétend que les écouteurs sont faits pour les “athlètes de tous les niveaux ». Donc que vous vous entraîniez jour et nuit pour ce semi-marathon, ou que vous courriez simplement sur un tapis roulant pour brûler le KFC d’hier (on ne vous juge pas) – ces écouteurs vous attendent. Ils sont disponibles dès maintenant et sont livrés avec une gamme d’embouts et interchangeables pour assurer un ajustement parfait.