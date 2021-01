Adidas présente une Predator Freak acérée, recouverte d’écailles Demonskin

Adidas présente aujourd’hui la Predator Freak, une chaussure créée pour révolutionner le jeu des joueurs grâce à un contrôle accru du ballon. La Predator bénéficie d’un nouveau design qui étend sa couverture d’écailles Demonskin et lui confère un chaussant encore plus ajusté, afin de permettre aux athlètes de donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain.



La Predator Freak bénéficie d’une couverture à 360° de la technologie Demonskin d’Adidas. Cette innovation de performance, présentée lors de la dernière saison, se présente sous la forme d’une couche d’écailles de caoutchouc calibrées à l’aide d’un algorithme informatique et disposées à des points clés de contact avec le ballon. Suite aux retours de l’élite des joueurs, l’équipe de création de produits d’Adidas a étendu la surface de ce revêtement d’écailles, les positionnant de manière à conférer un contrôle accru du ballon et de ses effets. Paul Pogba, joueur de Manchester United, a déclaré : « Quand j’ai enfilé ces chaussures pour la première fois, j’ai tout de suite compris que la technologie Demonskin d’Adidas était révolutionnaire. J’en ai eu la confirmation dès que j’ai touché le ballon et que j’ai constaté la manière dont il réagissait à mon pied. Je suis heureux d’avoir pu, par mes retours, contribuer au nouveau design de la Predator. »

La nouvelle Predator Freak, qui s’inscrit dans l’ambition de la marque d’aider les athlètes a exploiter leur plein potentiel, bénéficie également d’une nouvelle coupe et d’un col hybride, haut à l’arrière du pied et bas devant. La chaussure s’adapte ainsi mieux aux différentes formes de pieds, tout en permettant une plus grande amplitude de mouvements. Grâce à une tige PRIMEKNIT et une construction sans lacets Purecut, la chaussure est facile à enfiler. Le chausson en deux composants assure, quant à lui, un verrouillage du médio-pied et de la cheville, et un meilleur contrôle du ballon grâce à sa surface épurée. Afin d’optimiser les performances de la chaussure, ce modèle a été équipé d’une version évoluée de Controlframe, une semelle extérieure poids plume dotée de crampons pour une accroche et un contrôle précis, ainsi qu’une stabilité permettant des mouvements à pleine puissance.

www.adidas.fr/chaussures-football