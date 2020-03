Adidas lance le Fit From Home Challenge

Confiné mais envie de faire du sport ? Adidas offre un accès gratuit à son application Adidas training by Runtastic et lance le Fit From Home Challenge

La santé, des employés, des athlètes ainsi que celle de tous les pratiquants, est l’une des plus grandes priorités d’adidas, d’autant plus dans le contexte actuel. Fidèle à sa conviction que le sport peut changer des vies, la marque met à disposition tous les moyens nécessaires pour encourager la pratique sportive de la manière la plus accessible possible, et offre un accès premium à son application adidas training by Runtastic pour les trois prochains mois.

L’application propose des exercices de musculation et de fitness variés, réalisables chez soi pour permettre de maintenir une activité physique. L’offre Premium donne un accès privilégié aux abonnés, à tous les plans d’entrainements ainsi qu’à toutes les vidéos d’exercices en HD, et permet également d’être en contact avec d’autres pratiquants.

« Fit From Home Challenge »

Pour mobiliser d’avantage de participants, la marque a souhaité mobiliser tous les sportifs à se créer ou poursuivre leur routine sportive, en lançant dans l’application le « Fit From Home Challenge ». Ce challenge ambitionne de créer un élan collectif permettant d’atteindre 1 million d’heures d’exercice cumulées jusqu’au 19 Avril. Le but est non seulement de maintenir une activité sportive pour rester en forme, mais également de participer au maintien du lien social.

Pour soutenir cette initiative, adidas va mobiliser un grand nombre de ses talents et athlètes, qui interviennent sur leurs réseaux sociaux et ceux de la marque (@adidasparis sur Instagram et @adidasFR sur Twitter) pour inspirer leur communauté à rester active.