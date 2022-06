Adidas Headphone présente ses écouteurs True Wireless aux coloris tendance

Adidas et Zound Industries lancent un tout nouveau coloris indigo dans sa gamme d’écouteurs sans fil Z.N.E. Avec un design ergonomique et des coloris tendance pour l’été, ces derniers modèles d’écouteurs sont fabriqués à partir de plastique recyclé* et sont conçus pour aide à atteindre ses objectifs.

Les écouteurs adidas Z.N.E. 01 sont proposés au prix de 99€, et se déclinent en deux nouveaux coloris : indigo et gris clair. Les Z.N.E. 01 résistent à de nombreuses activités de la vie quotidienne. Ils sont abordables et offrent un confort durable tout au long de la journée.

Les écouteurs adidas Z.N.E. 01 ANC, proposés à 189 €, seront disponibles dans le nouveau coloris indigo à partir du 21 juin. Ces écouteurs à réduction de bruit tiennent les distractions à distance pour aider à rester focus, et sont conçus par des experts pour optimiser la performance sportive tout en offrant un confort durable.

Pour célébrer le lancement, adidas et Zound Industries ont fait équipe avec le double champion olympique du 400 mètres, Shaunae Miller-Uibo. Motivé par le pouvoir de la musique, Shaunae vise à repousser les limites et inspirer la nouvelle génération d’athlètes.

« Le mouvement est tout pour moi, que je sois sur ou hors de la piste » explique Shaunae Miller-Uibo. « La musique m’inspire à aller de l’avant et repousser les limites de ma discipline, et c’est très important de pouvoir compter sur mes écouteurs adidas Z.N.E. 01 ANC. »