Adidas et Lego imaginent une sneaker en briques

Plus tôt cette année, Lego et Adidas se sont associés pour créer des chaussures personnalisables. Cette Lego Adidas Superstar (disponible le 1er juillet, 140 € pointure adulte, 55 à 75 € enfants) le fait. Plutôt que de prendre des chaussures et d’ajouter quelques emplacements pour les plaques Lego, Lego Adidas Superstar est une chaussure entièrement constructible à montrer sur le présentoir inclus ou à ranger avec votre véritable collection de baskets, histoire de faire en sorte que toutes vos autres chaussures se demandent ce qui se passe.



L’objet final mesure 27 cm de long en taille adulte et imite parfaitement la forme et le design familiers de la sneaker d’origine. Vous avez même des lacets pour compléter l’effet. Mais avez-vous une chaussure droite ou gauche ? A vous de décider, au moyen de 17 éléments supplémentaires prévus dans la boîte. Sinon, achetez deux ensembles et faites une paire. Marcher pieds nus sur une brique Lego reste cependant toujours aussi douloureux.