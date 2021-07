Adidas dévoile le ballon du dernier carré de l’UEFA Euro 2020

Adidas dévoile aujourd’hui Uniforia Finale, le ballon officiel pour les demi-finales et la finale de l’UEFA Euro 2020.

Tout comme le ballon Uniforia utilisé dans le tournoi jusqu’à présent, son design commémore les notions de passerelle, de mélange des frontières et de diversité des supporters et athlètes à travers un choc unique entre l’art et le football. Pour Adidas, le ballon représente le champ des possibles – le vecteur qui peut inspirer la prochaine génération de footballeurs talentueux et les communautés locales à travers le monde.

Des détails supplémentaires ont été ajoutés à cette version pour célébrer le prestige du lieu et la gloire potentielle des matchs finaux, en veillant à ce que le ballon se démarque sur le terrain. Notamment des détails en filigrane du stade de Wembley – où se joueront les demi-finales et la finale de l’UEFA Euro2020 ; ainsi qu’un imprimé extra blanc pour un aspect lumineux. Ces éléments contrastent avec les coups de pinceau vert, rouge, cyan et rose, inspirés des symboles emblématiques de Londres et des couleurs traditionnelles de la célébration du football, qui se dressent sur un fond noir représentant la sombreur du ciel nocturne de Londres.

Le ballon officiel Uniforia Finale est disponible sur adidas.fr/ballons-football