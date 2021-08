Adidas 4DFWD, une nouvelle expérience de course

Adidas Running présente le dernier modèle de chaussures 4DFWD d’Adidas. 4DFWD est la dernière innovation de semelle intermédiaire 3D imprimée à partir de données, conçue pour propulser les coureurs vers l’avant.

En combinant des années de données collectées auprès d’athlètes avec une technologie unique d’impression 3D, la chaussure Adidas 4DFWD propose aux runners une toute nouvelle expérience de la course. Après une sortie initiale en édition limitée courant mai, puis une édition spéciale dans un coloris blanc et rouge solar red le mois dernier, c’est une nouvelle déclinaison de l’adidas 4DFWD dans un coloris noir avec des détails verts qui est proposée aujourd’hui.

Adidas a passé plus de quatre ans à développer sa technologie de semelle intermédiaire 4D treillée en partenariat avec Carbon. Les chaussures Adidas 4D combinent des données collectées auprès d’athlètes et la technologie Digital Light Synthesis de Carbon pour fabriquer des semelles intermédiaires imprimées en 3D avec une précision extrême. Il s’agit des premières chaussures au monde exploitant cette technologie de pointe qui permet de paramétrer des semelles intermédiaires à l’aide de modélisations de mouvement spécifiques, afin que les athlètes bénéficient de performances optimales à chaque foulée.

Identifié à partir de l’une des cinq millions de structures en treillis possibles, 4DFWD est fait avec la nature. La semelle intermédiaire est composée à 40% de matériaux naturels et renouvelables dans le but d’aider à mettre fin aux déchets plastiques.

La géométrie unique de la cellule 4DFWD est codée pour se compresser dans une seule direction : vers l’avant. Lorsqu’un pied entre en contact avec le sol, il applique des forces de freinage. 4DFWD réduit ces forces en redirigeant l’impact vers l’avant. À chaque pas, la semelle intermédiaire 4DFWD se cisaille vers l’avant, offrant une transition en douceur et une expérience de glisse.

Afin de célébrer le lancement de cette chaussure, Adidas présente le défi “Take It Forward”, un nouveau programme d’entraînement holistique de trois semaines accessible via l’appli adidas Running. Il invite les consommateurs à parcourir 30 km entre le 10 et le 31 août, en courant ou en marchant, à l’extérieur ou sur un tapis roulant.

Charlotte Heidmann, chef de produit chez Adidas Running, a déclaré : « L’Adidas 4DFWD nous permet d’atteindre un nouveau palier dans l’utilisation des technologies 4D en nous donnant la possibilité de développer des designs qui seraient impossibles à concrétiser avec des semelles intermédiaires traditionnelles en mousse. En travaillant en étroite collaboration avec Carbon, nos équipes produit et nos testeurs, nous avons identifié une semelle intermédiaire treillée parfaite qui se comprime vers l’avant au moment de l’impact et compense l’effet des forces mécaniques tout en donnant une sensation de glisse unique à nos coureurs. »

Adidas propose également aujourd’hui et en exclusivité aux membres du Creators Club sa nouvelle 4DFWD PULSE, une chaussure qui combine les technologies 4D et EVA pour garantir un atterrissage en douceur à chaque foulée. Ses composants ont été imprimés et assemblés avec une précision extrême et le positionnement de son talon 4DFWD et de sa semelle intermédiaire EVA améliorent encore son amorti. Cette configuration unique se traduit par une transition douce au moment de l’impact du talon sur le sol. Par ailleurs, une tige faite de trois épaisseurs de mesh apporte soutien et élasticité aux runners lors des mouvements latéraux et linéaires du pied. La semelle extérieure, conçue pour une interaction idéale avec la semelle intermédiaire, assure pour sa part une excellente adhérence lors de la course.

Les chaussures Adidas 4DFWD et 4DFWD PULSE sont lancées aujourd’hui en accès anticipé pour les membres du Creators Club, puis seront proposées à tous et toutes dès le 12 août via l’application adidas, sur adidas.fr et auprès de revendeurs choisis.

https://www.adidas.fr/chaussures-running