Actu, sexe et philosophie : Les 3 podcasts Spotify Originals à ne surtout pas manquer !

Pour vous aider à passer le temps, à vous informer ou à vous divertir, Spotify France dévoile lles 3 podcasts Spotify Originals du moment.

Sexe Club – Samia Miskina

Dans Sexe Club, on parle de sexe et on se pose plein de questions autour de ce sujet. Animé par Samia Miskina, ce podcast original Spotify donne la parole à des femmes et des hommes qui témoignent sur différents sujets liés à la sexualité dont le point de départ est une expérience personnelle de Samia.

Brut – Brut / Paradiso

Sujets d’actu, interviews, reportages… Brut revient sur tout ce qui fait bouger le monde actuellement. Coronavirus, climat, mais aussi ciné, musique, culture au sens large, ce podcast vous donne les clés pour comprendre toute l’actu du moment !

Charles Pépin : une philosophie pratique – Charles Pépin