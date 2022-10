Acer Swift Edge, un PC portable OLED à grand écran

Acer veut prouver que grand ne veut pas dire encombrant avec son dernier ordinateur portable convivial taillé pour les créateurs. L’Acer Swift Edge est peut-être équipé d’un écran de 16 pouces, mais il fait pencher la balance à 1,17 kg et à peine 13 mm d’épaisseur, ce qui ne devrait pas être un problème pour les travailleurs hybrides à transporter entre la maison et le bureau.

Un châssis construit à partir d’un alliage de magnésium et d’aluminium doit être suffisamment robuste pour survivre à la vie en déplacement, et la batterie doit gérer plus de sept heures, de sorte que vous pourrez travailler dans un café sans avoir à rechercher une prise de courant.

Cet engin mince et léger alimenté par AMD dispose d’un panneau OLED 4K qui promet une couverture couleur 100% DCI-P3, des temps de réponse quasi instantanés et un pic de luminosité de 500 nits, il devrait donc rendre justice aux services de vidéo en streaming ainsi qu’aux tableurs. Il a été approuvé par les experts en test TÜV Rheinland pour ses références en matière de soins oculaires (pensez à l’absence de scintillement et à de faibles quantités de lumière bleue) et est classé DisplayHDR True Black 500 pour démarrer.

L’alimentation provient d’un AMD Ryzen 6800U, un processeur à huit cœurs bon pour 2,7 GHz prêt à l’emploi et jusqu’à 4,7 GHz lorsque les limites thermiques le permettent. Il est associé à des graphiques intégrés Radeon, 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD NVMe rapide, il devrait donc être capable de gérer la plupart des tâches de bureau sans transpirer. Il y a aussi un coprocesseur de sécurité Microsoft Pluton à bord pour satisfaire les administrateurs informatiques, et la biométrie pour sauter rapidement l’écran de verrouillage.

Étant donné que la productivité est à l’esprit, il n’est pas surprenant qu’Acer ait fourni de nombreux ports sur les côtés. Deux ports USB 3.2 Type-C gèrent également une charge rapide, en plus de HDMI 2.1, deux ports USB Type-A et un port casque 3,5 mm. Il existe également le Wi-Fi 6E pour une mise en réseau ultra rapide.

L’Acer Swift Edge arrivera dans les magasins en octobre. Les clients européens et américains peuvent s’attendre à payer respectivement 1499 €/1499 $.