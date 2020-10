Acer Spin 513, le Chromebook ultime ?

Vous êtes à la recherche d’un nouveau Chromebook ? Si pour vous, tout est question de portabilité et d’endurance, alors ce qui manque en puissance au nouveau Spin 513 d’Acer, il le compense largement en compétences au quotidien. Il fonctionne sur la plate-forme Snapdragon 7c de Qualcomm, ce qui signifie qu’il tiendra 14 h avant de sortir et que vous pouvez y insérer une carte SIM pour une connectivité 4G en déplacement. Ne pesant que 1,2 kg, son écran tactile de 13,3 pouces se plie en arrière, et bien que 128 Go de stockage ne vous donnent pas beaucoup d’espace pour stocker de la musique et des photos. Le seul inconvénient? Vous devrez attendre janvier 2021 avant de pouvoir en acheter un. Mais bon, Noël sera peut-être décalé pour cause de Covid…