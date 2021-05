Acer Predator Triton 300, une bête de jeu

Acer a rafraîchi son ordinateur portable gamin Predator Triton 300 avec un nouveau processeur Intel Core H-series de 11e génération et des GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series pour PC portable pour créer ce qu’il décrit comme une « bête », une machine incroyablement compacte. Bien qu’il ne mesure que 19,9 mm, le Predator Triton 300 poursuit un “gameplay de bureau” et offre une vitesse d’horloge de 4,6 GHz, un choix entre des écrans 360 Hz FHD ou 165 Hz QHD, jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 et le dernier Ventilateur AeroBlade 3D de 5e génération qui utilise des pales métalliques conçues sur mesure pour générer 55% de flux d’air en plus qu’un ventilateur en plastique. DTS X: Ultra Audio traitera vos écouteurs avec un son surround 360°, et les utilisateurs bénéficieront également de nombreuses options de connectivité à faible latence, notamment Ethernet ‘Intel Killer’ E2600G et Wi-Fi 6 AX1650i. Naturellement, toute cette technologie a un coût, alors attendez-vous à débourser au moins 1699 $ lorsque le Predator Triton 300 sera finalement lancé cet été.