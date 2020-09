Acer passe à la 5G avec son ordinateur portable à écran tactile Spin 7

Il y a de fortes chances que votre téléphone n’ait même pas encore la 5G, surtout sans réseau déployé en France. Mais Acer ne s’en soucie guère : son nouveau convertible Spin 7 (prix NC) est le premier ordinateur portable à recevoir la puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm. En plus de lui permettre de se connecter à certaines des ondes radio les plus rapides du ciel, cela signifie également que sa batterie dure jusqu’à 24 heures, tandis que l’écran IPS Full HD 14 pouces tourne tout autour. Vous pouvez donc le rabattre à plat et utiliser le Stylet fourni pour gribouiller partout. Mesurant seulement 15,9 mm d’épaisseur et avec seulement 1,4 kg sur la balance, il est aussi agréable que portable. Et la 5G ? Boarf…