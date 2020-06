Acer Helios 700, l’ordinateur portable gaming qui remplace votre PC de bureau

Acer a actualisé son ordinateur portable de jeu haut-de-gamme, avec de meilleurs graphismes et un design plus cool (littéralement). Cet Helios 700 de 17,3 pouces conserve le clavier coulissant HyperDrift de son prédécesseur, mais est désormais livré avec un processeur Intel Core i9 ou i7 de 10e génération overclockable, ainsi qu’un choix de deux cartes graphiques Nvidia. Ceux qui ont la puce i9 ont également un nouveau système de refroidissement appelé Predator PowerGem, avec une meilleure conductivité thermique que le cuivre. Combinez-le avec la technologie CoolBoost d’Acer, une chambre à vapeur et deux ventilateurs, et vous aurez l’impression d’avoir un bloc de glace sur vos genoux. Il embarque aussi une mémoire plus rapide, un port Thunderbolt 3 supplémentaire (ce qui porte le total à deux) et le dernier Killer DoubleShot Pro pour donner à votre bande passante une priorité de jeu.