À quoi ressemblent les nouvelles Mercedes-AMG GLA et GLB

Avec de nombreuses innovations et une gamme élargie de caractéristiques standard, les SUV compacts Mercedes-AMG amorcent un nouveau cycle. La nouvelle jupe avant avec le logo AMG et les signatures lumineuses à l’avant et à l’arrière marquent une identité visuelle forte. La technologie LED est maintenant l’ensemble d’éclairage standard, avec des phares LED MULTIBEAM disponibles en option. Caractéristiques exceptionnelles des mises à jour du modèle: les extensions de passage de roue GLA sont maintenant peintes dans la même couleur que le véhicule.

Côté moteur, le GLA 35 4MATIC (consommation de carburant mixte : 9,2-8,8 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte: 209-200 g/km)[1] et GLB 35 4MATIC (consommation de carburant en cycle mixte: 9,4-8,9 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte: La 214-203 g/km)1 sera désormais équipée de série du démarreur entraîné par courroie (RSG) et d’une alimentation électrique embarquée supplémentaire de 48 volts. Le RSG de deuxième génération fonctionne comme un hybride léger. En plus de l’augmentation temporaire de puissance de 10 kW (14 ch), il permet des fonctions telles que la roue libre et la récupération pour une plus grande efficacité. La technologie 48 volts améliore également le confort, les transitions de la fonction start/stop et de roue libre étant à peine perceptibles. La puissance de 225 kW (306 ch) du moteur turbo 4 cylindres agile et à couple élevé de 2,0 litres est distribuée aux quatre roues via la transmission SPEEDSHIFT DCT 8G AMG et la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC. Les performances de conduite sportive sont combinées à une large gamme de modes d’expérience de conduite, très dynamiques comme plus calmes.

La dernière génération du volant AMG Performance est de série. Les boutons du volant AMG impressionnent les conducteurs grâce à leurs écrans lumineux et à leur logique de commande intuitive. Les conducteurs peuvent accéder à des fonctions importantes et à tous les programmes de conduite sans quitter le volant.

Le système d’infodivertissement MBUX est également à la pointe de la technologie, avec un design d’écran spécifique à AMG et des fonctions étendues. Des mini-jeux aideront à combler le temps d’attente lors du stationnement. Apple Car Play et Android Auto peuvent être connectés sans fil au véhicule. La connectivité est améliorée avec des performances de charge USB plus élevées et un port USB-C supplémentaire.

Les modèles sont également équipés de plusieurs systèmes d’aide à la conduite tels que l’Active Lane Keeping Assist qui améliore le confort en intervenant avec un léger coup de pouce au lieu d’activer le système ESP®. La nouvelle génération du pack Stationnement prend en charge le stationnement parallèle et offre une visualisation à 360° dans le stationnement assisté par caméra à l’aide d’images 3D.



De nouvelles jantes en alliage léger sont disponibles pour tous les modèles Mercedes-AMG GLA et GLB : dans la gamme 19 pouces, une roue AMG à 10 rayons noir mat bicolore avec finition Polychrome. Deux jantes AMG de 20 pouces à 5 rayons doubles sont également disponibles en noir mat bicolore avec surface Polychrome.

De nouvelles housses de protection pour les sièges sport standard ou les sièges de performance AMG disponibles en option pour le GLA donnent à l’intérieur du SUV une atmosphère contemporaine. La combinaison du cuir synthétique ARTICO et de la microfibre MICROCUT peut désormais également être commandée en brun bahia. La dernière couleur pour le cuir artificiel ARTICO est gris sauge / noir. Le poivre rouge/noir est maintenant disponible pour la première fois pour les housses de siège en cuir. Dans les éléments de garniture, les options incluent maintenant du bois de chaux brun à pores ouverts.