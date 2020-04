À quoi ressemble le mariage entre LEGO et Super Mario ?

Le Groupe LEGO annonce aujourd’hui le lancement des pré-commandes du Pack de démarrage des Aventures de LEGO Super Mario.

Les fans pourront ainsi commander le Pack de démarrage de cette très attendue et imminente nouvelle gamme, résultat d’un partenariat unique avec Nintendo. Ce premier set de la nouvelle gamme LEGO Super Mario contient une figurine interactive LEGO Mario qui pourra collecter des pièces dans différents niveaux de jeu construits en briques LEGO. Ni un jeu vidéo, ni un jeu de construction traditionnel LEGO, cette gamme a pour ambition de changer la façon d’interagir avec Super Mario dans le monde physique et avec la marque LEGO.

Jonathan Bennink, designer LEGO Super Mario, a révélé pour la première fois aujourd’hui que les fans débuteront l’exploration de l’univers fun de LEGO Super Mario grâce au Pack de démarrage Les aventures de Mario. Ce dernier est la clé d’entrée du monde de LEGO Super Mario : il contient 7 briques d’actions permettant différentes interactions avec la figurine LEGO Mario, qui sont uniquement contenues dans ce Pack de démarrage. On peut ensuite y ajouter des Ensembles d’extension.

La figurine LEGO Mario comporte des écrans LCD au niveau de ses yeux, de sa bouche et sur son ventre qui affichent instantanément ses réactions : elle réagit aux mouvements ainsi qu’aux différentes briques d’actions et aux briques de couleurs. La figurine comprend également un haut-parleur qui diffuse des musiques iconiques issues du jeu vidéo.

« Super Mario a toujours existé, à travers différents supports, adaptés aux tendances de leur temps. » a dit Takashi Tezuka, Executive Officer et Game Producer de Nintendo Co., Ltd. « Je suis heureux que dans ce projet avec le Groupe LEGO, Mario sorte du monde digital des consoles de jeux et smart devices*, et que nous soyons capables de le faire prendre vie dans notre monde, grâce à un jeu physique et totalement nouveau. C’est tellement réjouissant de savoir que LEGO Mario va devenir un véritable compagnon pour les enfants et qu’ils pourront jouer avec lui dans le monde qu’ils auront eux-mêmes imaginé. »

Les enfants âgés de 6 ans et plus pourront construire les différents niveaux et jouer avec de la façon qu’ils veulent, grâce à différents challenges très créatifs et qui proposent une véritable expérience interactive. LEGO Mario collectera des pièces virtuelles en courant et en sautant, depuis le tuyau de départ jusqu’au drapeau d’arrivée, sur les briques LEGO, les plateformes nuage, tout en défiant Goomba ou Bowser Junior.

Le Pack de démarrage peut être combiné avec des Ensembles d’extension LEGO Super Mario, qui proposent chacun des défis uniques et des nouveaux personnages avec lesquels les enfants pourront défier leurs amis. Les premiers Ensembles d’extension révélés aujourd’hui sont les Ensembles d’extension La balance de la Plante Piranha et La bataille du château de Bowser. Tous les produits comprennent des éléments de construction modulables, les fans pourront alors créer le niveau LEGO dont ils ont toujours rêvé et dans lequel ils veulent voir Mario prendre vie.

Les fans vont aussi adorer l’application gratuite LEGO Super Mario conçue par le Groupe LEGO, un support qui permettra d’améliorer encore l’expérience de jeu. Elle enregistre tous les scores réalisés pour évoluer dans le jeu. Elle contient également les instructions de montage avec des fonctions de zoom et de vue 3D en rotation pour rendre la construction plus facile. Elle suggère aussi d’autres façons créatives de construire et de jouer, et propose un forum sécurisé pour partager ses idées avec ses amis.

« Nous sommes ravis de voir les différentes réactions qu’il y a eu à la suite de l’annonce de LEGO Super Mario » a dit Jonathan Bennink, Designer LEGO Super Mario, Groupe LEGO. « Les fans ont été désireux de vouloir en apprendre davantage, donc je suis heureux qu’aujourd’hui nous puissions révéler plus de détails au sujet de cette nouvelle collaboration qui a conduit à réinventer l’expérience de construction LEGO et à créer une nouvelle façon de jouer, inspirée par un personnage iconique des jeux vidéo, Super Mario. Nous sommes impatients de voir la créativité des fans ainsi que les défis qu’ils vont se lancer grâce à cette expérience de jeu sociale et engageante. »

La gamme complète LEGO Super Mario sera lancée le 1er août 2020, mais les fans peuvent dès maintenant précommander le Pack de démarrage Les aventures de Mario sur www.lego.com/supermario-startercourse auprès de différents distributeurs partout dans le monde.

Le prix de vente conseillé pour le Pack de démarrage est de 59,99 €, le prix de vente conseillé pour l’Ensemble d’extension La balance de la Plante Piranha est de 29,99 € et pour l’Ensemble d’extension La bataille du château de Bowser de 99,99 €.