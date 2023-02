À l’occasion du Super Bowl, Disney dévoile une vidéo pour ses 100 ans

The Walt Disney Company célébrera son 100ème anniversaire le 16 octobre 2023, et tout au long de l’année, elle rendra hommage aux fans et aux talents créatifs célébrant le storytelling et les expériences inégalées que Disney propose au public depuis 100 ans et qui ont permis à ses personnages emblématiques d’entrer au panthéon de la culture populaire. Aujourd’hui, Disney dévoile pendant le Super Bowl LVII une vidéo qui met en lumière ses fans, ses talents et 100 ans d’histoires.

“Alors que nous fêtons notre 100e anniversaire, il est important de mettre à l’honneur l’héritage de Walt Disney et sa quête incessante d’excellence, qui anime l’entreprise encore aujourd’hui. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers toutes celles et ceux, toutes générations confondues dans le monde entier, qui ont joué une part essentielle dans notre histoire en invitant nos personnages dans leurs vies “, a déclaré Bob Iger, CEO de Disney. « Disney100 célèbre tous nos fans et toutes les familles, ainsi que nos créatifs dont les talents, la vision et l’imagination ont créé les moments magiques qui font de Disney un acteur intemporel de la pop culture. »

« Disney100 – Grâce à vous le rêve devient réalité » présente des extraits de films, de séries et de spectacles emblématiques, ainsi que des expériences dans les parcs et les fans de Disney. Une citation inspirante de Walt Disney vient faire écho aux souvenirs partagés et à la nostalgie qui ont offert à Disney une place de choix dans le cœur des publics du monde entier.

Les parcs Disney ont déjà commencé à enchanter leurs visiteurs avec des célébrations spéciales Disney100. Le 27 janvier, Disneyland Resort a présenté la nouvelle attraction Mickey & Minnie’s Runaway Railway, deux nouveaux spectacles nocturnes : “World of Color – One” à Disney California Adventure et “Wondrous Journeys” au parc Disneyland, ainsi que de nouvelles expériences, menus et produits dérivés sur le thème de Disney100. Les parcs Disney du monde entier proposeront également des surprises tout au long de l’année pour célébrer cette étape importante.

Disney offrira également à ses plus grands fans des événements exclusifs et des avant-premières mais également l’événement D23 sur le thème du 100ème anniversaire de Disney, réservé aux membres de D23 : The Official Disney Fan Club.

Disney est heureux de célébrer son 100ème anniversaire avec ses fans, ses talents créatifs et ses employés tout au long de l’année. Pour en savoir plus, visitez Disney100.fr et partagez vos souvenirs Disney préférés sur les réseaux sociaux avec #Disney100.

Disney ouvrira les portes d’une expérience multisensorielle époustouflante à Paris du 30 juin au 9 juillet 2023 après Londres (du 12 au 21 mai) et Berlin (du 9 au 18 juin). « L’Expérience Disney 100 : L’Amitié c’est Merveilleux » fera escale cet été au CentQuatre, lieu d’art, de culture et d’innovation.

Destinée aux jeunes adultes, « L’expérience Disney 100 : L’Amitié c’est Merveilleux » transportera les visiteurs dans un monde totalement nouveau autour des histoires classiques de Disney. Les visiteurs seront encouragés à explorer de manière ludique leurs propres amitiés, tout en célébrant les personnages incontournables de Disney. Ils seront invités à explorer au travers de 1000m² de sublimes décors et de multiples espaces immersifs riches en surprises.

L’expérience proposera aux fans de partir à l’aventure dans le jardin mystérieux d’Alice au Pays des Merveilles, de trouver l’équilibre sur les rives de l’Ohana Bay avec Lilo & Stitch, de plonger dans l’Oasis orchestrale du Roi Lion pour une vie sans soucis, ou enfin de célébrer l’amitié avec Mickey et ses Amis. Des activités multisensorielles permettront aux visiteurs de donner vie aux histoires de Disney en réalité augmentée en utilisant Snapchat tout au long de l’expérience.

L’expérience immersive est l’événement à ne pas manquer cet été !