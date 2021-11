À Bruxelles, passez la nuit dans la Suite Signature « Tintin »

Après dix ans de partenariat avec Moulinsart et le Musée Hergé, l’Hotel Amigo relance sa Suite Signature « Tintin ».

La notoriété de Tintin, personnage créé par Hergé en 1929, a très largement dépassé les frontières de la Belgique et ses aventures sont mondialement appréciées des lecteurs de tous âges. Situé au cœur de Bruxelles, et offrant un service exceptionnel, l’Hotel Amigo est le lieu idéal pour initier un partenariat privilégié avec Moulinsart, la société qui gère l’œuvre d’Hergé et le Musée Hergé. Il est en effet le seul hôtel à proposer une expérience en compagnie de Tintin et des personnages haut en couleur imaginés par le célèbre auteur tels que le capitaine Haddock, Dupond et Dupont ou l’incroyable Bianca Castafiore.

La Suite Signature « Tintin » est parfaite pour un séjour en couple, mais, grâce à la possibilité de réserver la chambre communicante, elle a aussi tout pour séduire les familles. Les références à Tintin, réalisées spécifiquement pour l’Hotel Amigo par Moulinsart s’inscrivent parfaitement dans le décor unique et élégant créé par Olga Polizzi, directrice du Design chez Rocco Forte Hotels. On peut également y admirer le dessin qu’avait signé Steven Spielberg lors de son séjour à l’Hotel Amigo, à l’occasion de la sortie du film Tintin, il y a tous justes dix ans.

Dans la chambre réservée aux enfants, Milou, le fidèle compagnon du reporter, monte la garde. Linge de lit, coussins, serviettes de bain,…les plongent littéralement dans un monde d’aventure et diverses activités sont organisées. Outre les livres à colorier et l’accès aux bandes dessinées, les petits amis peuvent se livrer à une sympathique « chasse au trésor » sur le parcours BD de la Ville de Bruxelles.

L’offre « Suite familiale » ne s’arrête pas à la chambre. Elle se poursuit dans l’espace réservé au petit déjeuner où un coin lecture et dessin attend également les plus jeunes qui dégustent leur repas dans de la vaisselle estampillée Tintin.

Enfin, l’année 2021 est placée sous le thème de l’Amérique. Une occasion unique d’accompagner notre héros tout au long d’un voyage parfois périlleux mais qui se finit toujours bien, à l’Hotel Amigo.