7 gadgets de cuisine pour simplifier votre dîner de Noël

Le dîner de Noël est sans doute le meilleur repas de l’année.Mais la cuisine de Noël ne doit pas être stressante…

Ce n’est pas vraiment relaxant, de cuisiner. Il y a mille et une choses à rôtir, cuire, bouillir, flamber, mélanger et arroser. Et après tout ce travail, les légumes sont généralement détrempés, la dinde est noircie et les temps de cuisson précédemment écrits dans la pierre sont jetés sous le poids paralysant de la pression.

Mais le dîner de Noël ne doit pas être le test ultime de l’endurance humaine. Il existe un meilleur moyen avec notre sélection de gadgets indispensables pour rationaliser votre dîner de Noël. Faites-nous confiance, vous méritez mieux.

Idéal pour le multitâche : Instant Pot Pro Plus

L’Instant Pot Pro Plus est un 10 en un. C’est un autocuiseur, un cuiseur vapeur, une machine à riz, une yaourtière, un réchaud, un sauteur et probablement quelques autres choses que nous n’avons pas encore découvertes. L’Instant Pot Pro Plus est contrôlé sans fil via l’application Instant Brands Connect. Ouvrez l’application, sélectionnez l’une des plus de 800 recettes et l’application programmera la marmite pour cuisiner ce que vous voulez à la perfection – tout en gardant les mains libres. Oui, cela comprend des pommes de terre rôties croustillantes et des viandes cuites lentement, idéales pour cuisiner à l’abri des regards.

Meilleur pour les horaires : Lenovo Smart Clock 2

Pour le chef du jour de Noël qui n’arrive tout simplement pas à trouver le bon timing, le Lenovo Smart Clock 2 avec Google Assistant est le gadget qu’il vous faut. Plusieurs rappels et alarmes peuvent être réglés à l’aide de votre voix, un écran LED de 4 pouces est facile à lire, et il sert également de veilleuse et d’unité de charge. En prime, trois haut-parleurs 3W à déclenchement frontal vous permettent d’écouter de la musique pendant que vous cuisinez et d’ignorer avec bonheur les membres de la famille qui se disputent dans le salon.

Idéal pour les températures : Thermapen Classic

Il existe un certain nombre de thermomètres intelligents qui vous donneront un rôti de Noël parfaitement cuit (ou un barbecue en été). Le MEATER est un thermomètre à viande intelligent sans fil qui vous indique quand vos aliments sont cuits à la perfection via une application. Mais le MEATER est beaucoup trop cher pour ce qui est une tâche relativement simple. Toutes les choses ne doivent pas non plus être «intelligentes». Pour quelque chose d’un peu plus humble, le Thermapen Classic fait tout ce qu’un thermomètre doit faire, c’est-à-dire prendre la température avec précision, pour un prix beaucoup plus raisonnable. Le Thermapen Classic est résistant à l’usure, prend la température en trois secondes avec une précision de ± 0,4 degré et est résistant à l’eau pour un nettoyage facile. Que vouloir de plus?

Idéal pour la sauce : Stirr

üutensil peut sembler être un nom de meuble suédois, mais c’est une entreprise britannique qui crée une multitude de gadgets de cuisine intelligents et à prix raisonnable. Prenez le Spudnik par exemple, un pilon à pommes de terre rotatif qui devrait être dans les cuisines de tous ceux qui savent que la purée de pommes de terre EST traditionnelle à une table de Noël. Le Stirr est cependant notre préféré, un appareil alimenté par batterie qui tourne et remue vos sauces et sauces qui résiste à la chaleur jusqu’à 120 degrés.

Idéal pour hacher : Mandoline japonaise

Le métal japonais n’a pas à se ruiner. Cette mandoline japonaise de Sous Chef tranchera vos légumes et fera des pommes de terre parfaitement fines pour les dauphinois. La mandoline de Sous Chef est livrée avec trois types de lames pour toutes sortes de tranches de légumes. Une lame à dents fines est destinée à hacher les fruits et la salade. La dent moyenne est idéale pour râper les carottes et le chou (et est idéale pour le kimchi fait maison). Une lame plus grande convient également aux légumes plus durs. Assurez-vous cependant d’utiliser un gant résistant aux coupures pour protéger vos doigts.

Idéal pour la pâtisserie : la collection Kenwood Autograph

Si vous poussez vraiment le bouchon ce Noël en faisant votre propre dessert, au lieu de paniquer en achetant un gâteau au fromage détrempé la veille de Noël, alors la collection Kenwood Autograph sera votre meilleur ami en cette saison des fêtes.

La gamme de trois pièces comprend un batteur sur socle, un robot culinaire polyvalent et un fouet à main électrique, et atterrit en noir mat et en acier inoxydable. L’Autograph Collection QuickMix+ de 45 £ promet 650 W de puissance de battement d’œufs, tandis que le robot culinaire MultiPro XL Weigh+ combine la pesée dans le bol et le blitz des aliments. Le mélangeur Titanium Chef Baker a des bols emboîtables de 3,5 litres et 5 litres et quatre outils de cuisson en acier inoxydable. Tout va également au lave-vaisselle, ce qui permet un nettoyage après le dîner sans maux de tête.

Idéal pour éviter les brûlures : Coolskin 375 GTX

Tout le monde a au moins une histoire de guerre du dîner de Noël, avec les cicatrices pour le prouver. Lorsqu’il y a un pandémonium dans la cuisine, il est facile de se brûler sur une plaque de cuisson ou une poêle chaude jetée, nous vous suggérons donc d’investir dans une paire de gants de four Coolskin 375 GTX de qualité industrielle. Les gants Coolskin 375 GTX sont fabriqués à partir de fibres d’aramide ignifuges pouvant résister à des températures allant jusqu’à 250 degrés. Une protection supplémentaire du poignet offre une sécurité supplémentaire, bien que les gants ne résistent pas à la vapeur ou aux déversements de liquide chaud. Ils ne sont pas vraiment esthétiques non plus, semblant plus adaptés à un chantier qu’à une cuisine, mais le Coolskin 375 GTX offre une protection de haute qualité pour le rôti à un prix raisonnable.