64 lance ses premières baskets en matière recyclée

Pour la première fois depuis sa création, la marque 64 lance des Baskets. Et pas n’importe comment : 64 a pris le partie d’orienter de plus en plus ses créations en minimisant son impact sur l’environnement.

Ces baskets sont disponibles en trois coloris, camel (35 au 45),(du 40 au 45) et rose (du 35 au 40). Proposées à 65 euros, elles sont réalisées à partir de polyurethane recyclé, accompagnées de lacets blanc, avec un contraste au niveau de la languette arrière. On y retrouve le logo 64 sur l’arrière et sur la languette avant.

La marque possède 9 boutiques dans le Sud-Ouest, à Anglet, Arcachon, Bayonne, Biarritz, Espelette, Guéthary, Hossegor, Pau et Saint-Jean-de-Luz, ainsi qu’un e-shop www.64.eu