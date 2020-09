6 choses à savoir sur le Samsung Galaxy Z Fold 2

Bien qu’il continue de fabriquer de très bons téléphones plats, Samsung n’arrête pas de nous dire qu’ils sont morts et que l’avenir est au pliable.

L’entreprise a déjà mis deux pliables dans la nature, chacun avec une approche structurelle totalement différente. Nous avons d’abord eu le Galaxy Fold, le smartphone grand et maigre en forme de livre qui s’est ouvert en une tablette pleine taille, puis est venu le Galaxy Z Flip avec son design plus traditionnel en forme de coque.

Ce qui nous amène au Galaxy Z Fold 2, successeur approprié du téléphone pliable original et quelque peu décevant du géant sud-coréen. Annoncé pour la première fois dans le cadre du récent événement Galaxy Unpacked de Samsung, nous savions déjà que nous allions obtenir des écrans plus grands et une version plus premium. Mais aujourd’hui, Samsung a lancé le téléphone proprement dit.

1. Grand écran

Même si le Galaxy Fold original était sans aucun doute innovant, il s’agissait clairement d’un produit de première génération avec de nombreux domaines d’amélioration. L’un des plus évidents était ses écrans, en particulier l’écran étroit que vous regardez lorsque l’appareil est plié. Les bordures gênaient l’utilisation de l’écran. Cette fois, «l’écran de couverture» a été entièrement repensé. Avec une augmentation de taille de 4,6 pouces à 6,2 pouces HD + Super AMOLED, il affiche beaucoup plus de contenu, et avec la conception Infinity-O désormais familière de Samsung, c’est à peu près tout l’écran.

Dépliez le téléphone et vous verrez que l’écran principal en forme de tablette est également plus grand à 7,6 pouces, et qu’il opte également pour une découpe de caméra Infinity-O, bannissant l’encoche disgracieuse du premier. La dalle dépliée est un QXGA + Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex avec une résolution de 2208 x 1768, et il présente un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut fonctionner à 11 Hz pour les articles Web, jusqu’à 120 Hz pour les jeux et les films.

Auparavant, le Fold atteignait 60 Hz et le nouveau taux de rafraîchissement mettait son remplacement plus en ligne avec ce que nous attendons d’un produit phare Android en 2020. Les lunettes sont également 27% plus petites.

2. Conception améliorée

Replié, le Galaxy Z Fold 2 est toujours plus gros que le téléphone que vous avez l’habitude d’avoir dans votre poche, mais c’est un sandwich légèrement plus mince qu’avant, mesurant 16,8 mm à son plus épais.

L’écran principal remplace désormais le plastique par le verre ultra fin de Samsung, comme on le voit sur le Z Flip, et adopte également la technologie de balayage du pliable à clapet, qui repousse la poussière et d’autres particules potentiellement destructrices d’écran lorsque l’appareil est dans son état plié.

Comme il y a moins de place entre le boîtier de la charnière et le corps du téléphone sur le Z Fold 2, Samsung a conçu un nouveau système de balayage qui s’intègre facilement dans un espace plus petit.

3. Accent mis sur la polyvalence

Tout téléphone qui se plie en deux est déjà plus polyvalent que la plupart des téléphones du marché, mais Samsung veut s’assurer que le Galaxy Z Fold 2 est utile, qu’il soit plié, ouvert ou autonome à quelque chose entre 75 et 115 degrés. App Continuity vous permet désormais d’afficher les applications lorsque vous passez à l’écran principal. Le contenu sera affiché dans la moitié supérieure de l’écran, avec les commandes et les fonctionnalités de l’interface utilisateur dans la moitié inférieure. Vous pouvez obtenir des commandes d’appel distinctes pour les appels vidéo ou une liste d’agenda sous votre calendrier, par exemple. Cette fonctionnalité nécessitera évidemment une assistance tierce pour fonctionner vraiment comme Samsung le souhaite, mais des applications telles que YouTube se divisent déjà en deux (commandes vidéo sur la moitié inférieure).

4. Une meilleure tablette

«On les appelle des téléphones pliables, mais nous avons toujours pensé que le plus excitant du Galaxy Fold est qu’il s’agit essentiellement d’une tablette de poche. Avoir une option grand écran partout où vous êtes naturellement meilleur pour le divertissement, mais Samsung tient également à souligner les capacités multitâches du Z Fold 2.

Vous pouvez avoir trois applications exécutées simultanément sur l’écran principal, dont la taille et la disposition sont personnalisables en fonction de votre cas d’utilisation. Faire glisser des fichiers entre chacun est aussi simple que de les faire glisser avec votre doigt. Vous pouvez également avoir une vue partagée de la même application ou de deux navigateurs Internet.

Une nouvelle fonctionnalité multitâche appelée Split Screen Capture vous permet de prendre une capture d’écran dans une application et de la déplacer vers une autre sans avoir besoin de modifier ou de redimensionner. Lorsque vous capturez un écran avec trois applications ouvertes, vous obtenez une icône pour chaque écran, plutôt qu’une photo avec trois captures d’écran.

Le Z Fold 2 vous permet également de basculer entre les interfaces utilisateur traditionnelles de smartphone et de tablette / PC sur l’écran principal, avec la prise en charge d’un certain nombre d’applications Google et Microsoft.

5. Encore plus de plaisir

Avoir un téléphone avec plusieurs écrans est une aubaine pour la photographie. Le Galaxy Z Fold 2 arbore une configuration à trois objectifs désormais typique – large, ultra-large, téléobjectif – à l’arrière, chaque objectif 12 MP et une caméra selfie sur l’écran principal et l’écran de couverture, tous deux 10 MP.

Comme avec le premier Galaxy Fold, vous obtenez un double appareil photo de prévisualisation qui permet au photographe et au sujet de voir le cadre avant que la photo ne soit prise, tandis que vous pouvez facilement aligner des selfies haute résolution avec la caméra arrière.

Le mode Flex vous permet désormais de voir les photos que vous prenez sur la partie inférieure de l’écran en temps réel afin que vous n’ayez pas besoin d’ouvrir la galerie, et en mode tablette, vous pouvez voir votre capture à gauche de l’aperçu du viseur en direct. Le cadrage automatique en mode Flex permet de suivre un sujet dans le cadre à l’aide de l’apprentissage automatique, sans que quelqu’un ne doive déplacer l’appareil. Dancing Tik-Tokkers, réjouissez-vous.

Un mode vidéo Pro offre plus de contrôle à ceux qui prennent au sérieux leur prise de vue, et des fonctionnalités telles que le mode nuit et la prise unique font leur chemin à partir des souffleurs non pliables de Samsung.

6. Tout le reste

«En ce qui concerne les caractéristiques, tout le reste est à peu près ce à quoi vous vous attendez. Le Z Fold 2 est alimenté par un Snapdragon 865+ et dispose de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d’une batterie de 4500 mAh, d’une charge sans fil rapide, d’un déverrouillage du visage et des empreintes digitales et de haut-parleurs stéréo qui, selon Samsung, sont plus que suffisants pour vous permettre d’oublier le haut-parleur Bluetooth. Hmmm.

Disponible en noir et bronze «Mystic» avec des couleurs de charnières personnalisées argent, or, rouge et bleu, le Galaxy Z Fold 2 sera disponible à partir du 18 septembre pour un prix légèrement terrifiant.