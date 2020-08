6 choses à savoir sur le casque Sony WH-1000XM4

Malgré une concurrence sérieuse de la part des noms familiers que sont Bose, Bowers & Wilkins et Sennheiser, le WH-1000XM3 de Sony occupe assez confortablement la première place de notre liste des dix meilleurs casques depuis leur lancement en 2018.

Cela dit, une actualisation s’imposait définitivement cette année, en particulier lorsque les Cancelling Headphones 700 de Bose les a probablement surclassés en termes de fonctionnalités utiles. Mais le WH-1000XM4 pourrait changer cela.

1. Design : pareil mais différent

À première vue, vous seriez pardonné d’avoir eu du mal à remarquer les différences de conception entre le M3 et ses successeurs. Ils ont le même look épuré et minimaliste et la même forme générale, valorisant un confort suprême (nous avons porté ces écouteurs pendant à peu près l’intégralité d’un vol transatlantique sans ressentir de pincement de la tête) sur des matériaux accrocheurs. Et nous sommes heureux que Sony ne s’écarte pas de cette philosophie. Mais le M4 dispose d’une nouvelle structure de suspension pour encore plus de confort et une répartition uniforme du poids.

2. La suppression du bruit a été améliorée

En ce qui concerne le blocage des bruits externes, la dernière version de Bose avait peut-être l’avantage sur les M3, mais Sony n’est pas resté immobile dans ce département, réduisant les aigus et les médiums pour ce qu’il considère comme étant ses meilleures performances de suppression de bruit.

Il y a deux microphones sur chaque écouteur, qui captent le bruit ambiant et transfèrent les données vers le processeur de réduction de bruit HD de Sony QN1. Un nouveau SoC audio Bluetooth (System on Chip) ajuste ensuite votre musique et votre bruit plus de 700 fois par seconde. Un nouvel algorithme utilisé pour le traitement en temps réel devrait vous permettre de vous concentrer davantage sur la musique et moins sur le bébé affamé assis sur le siège en face de vous. Sony utilise également la technologie DSEE Extreme AI pour améliorer plus efficacement les fichiers audio compressés afin qu’ils sonnent aussi bien que possible.

3. Ils savent qu’il faut arrêter la musique lorsque vous commencez à parler

La nouvelle fonctionnalité la plus innovante du WH-1000XM4 est sans doute la fonction «Speak-to-Chat». Lorsqu’il est allumé – la sensibilité peut être personnalisée à votre goût dans l’application Headphones Connect de Sony – ce casque reconnaît votre voix chaque fois que vous commencez à parler, arrête automatiquement la musique et laisse entrer le son ambiant afin que vous puissiez continuer à discuter sans avoir à interrompre ou supprimer manuellement eux de votre tête.

Arrêtez de parler et la musique reprendra après 30 secondes. Sony affirme que la prise de voix a également été améliorée avec les M4, afin qu’ils puissent entendre plus clairement ce que vous dites lors d’un appel mains libres ou lorsque vous le dites pour Speak-to-Chat.

4. Il sait où vous êtes

Le WH-1000XM4 est un casque intelligent. Le contrôle adaptatif du son – encore une fois, hautement modifiable via l’application – permet au casque de détecter où vous êtes et d’ajuster le son ambiant en conséquence. Au fil du temps, ils apprendront des lieux fréquemment visités, tels que votre lieu de travail (de nos jours communément appelé votre salon), votre salle de sport ou votre café local, en passant intelligemment de l’un à l’autre.

Si vous êtes dans un train, ils banniront les rugissements des moteurs, et lorsque vous marcherez à côté d’un trajet de bus, ils veilleront à ce que vous entendiez ce dont vous avez besoin.

5. La nouvelle connexion multipoint corrige notre plus gros problème avec le XM3

Même si nous apprécions les casques anti-bruit de Sony, il y avait une chose à leur sujet qui nous irritait vraiment : passer d’un appareil connecté à un autre était beaucoup trop compliqué et fonctionnait rarement sans accroc.

Cette fois, les choses sont différentes, ou du moins elles le seront après une mise à jour du firmware que Sony nous assure devoir être imminente. Une nouvelle connexion multipoint (MPC) vous permettra donc de coupler le M4 avec deux appareils compatibles Bluetooth à la fois.

Si vous avez switch entre votre ordinateur portable et votre téléphone, lorsqu’un appel arrive, les écouteurs sauront se connecter à ce dernier, et vous pouvez basculer entre chaque appareil d’un simple toucher.

6. Et tout le reste

Parmi les autres nouveautés pratiques de ce nouveau casque, citons la détection automatique de port, qui utilise des capteurs de proximité et d’accélération pour savoir quand vous avez retiré les écouteurs ou les remettre en marche, interrompant et réactivant automatiquement le son. De cette façon, vous économisez de la batterie et vous ne perdez rien du dernier podcast Beach Party de Georges Lang.

Comme pour le M3 avant eux, vous pouvez également déclencher le «mode attention rapide» en plaçant votre main droite sur l’écouteur droit. Cela permettra au son ambiant de passer afin que vous puissiez entendre les annonces de train ou les insultes de votre moitié sans retirer le casque.

La prise en charge de 360 ​​Reality Audio permet un audio spatial basé sur des objets sur des services de streaming compatibles (Deezer et Tidal), tandis que Google Assistant, Alexa et Siri sont tous pris en charge.

L’autonomie de la batterie reste inchangée à 30 heures avec la suppression du bruit activée, avec une charge rapide vous donnant jusqu’à cinq heures de jus à partir de 10 minutes de charge avec le bon adaptateur.

Le WH-1000XM4, casque sans fil à réduction de bruit, sera disponible en noir et en gris argenté à partir du 6 août 2020 à un prix d’environ 380 €

.