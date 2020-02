5 choses à savoir sur Panasonic en 2020

Des Jeux olympiques à domicile, des téléviseurs pour le regarder et des lunettes de réalité virtuelle 5G ?

Panasonic a beaucoup à faire en 2020, notamment fournir la technologie des Jeux olympiques d’été à Tokyo.

Étant donné la longue histoire d’amour du Japon avec l’électronique grand public, la pression pour offrir quelque chose de spécial est vraiment forte.

La société a été chargée de fournir de grands écrans et des systèmes audio, des projecteurs pour éclairer le terrain de jeu et environ 600 systèmes de signalisation numérique – le plus grand nombre jamais livré – au stade national, qui accueillera l’ouverture et des cérémonies de clôture, des compétitions d’athlétisme.

Les projecteurs LED pour stade de Panasonic sont également importants pour ceux d’entre nous qui regardent à la maison, car ils ont été spécialement développés pour offrir une reproductibilité optimale des couleurs et une reproduction d’image idéale pour les émissions 4K et 8K. Ces projecteurs minimisent également le scintillement lors de la reproduction des séquences au ralenti.

Panasonic veut que ce soit les Jeux olympiques les plus beaux et les plus sains de tous les temps, et si vous les regardez sur l’un de ses nouveaux téléviseurs Dolby Vision et que vous les écoutez sur l’une de ses barres de son Dolby Atmos, c’est encore mieux.

Des incroyables téléviseurs LCD OLED et 4K aux barres de son, haut-parleurs, DAB et écouteurs, il y a de tout. Même une paire de micro-écrans OLED, compatibles High High Range (HDR), ultra-haute définition (UHD), réalité virtuelle (VR), lunettes 5G, qui battent une sorte de record en termes d’utilisation gratuite d’acronymes pour un seul et même gadget.



Téléviseurs Panasonic

En reprenant les studios Pinewood, de renommée mondiale, Panasonic a présenté trois nouveaux téléviseurs OLED et trois nouveaux téléviseurs LCD 4K, ce qui porte son offre totale de 2020 à six modèles OLED et 13 LCD prenant tous en charge Dolby Vision, HDR10 + et Dolby Atmos.

Les nouveaux OLED de 55 et 65 pouces – les séries HZ2000, HZ1500 et HZ1000 – prennent en charge à la fois Dolby Vision IQ et le mode Filmmaker avec la “ détection intelligente ” originale de Panasonic pour étendre le plaisir des performances d’image HDR de niveau hollywoodien aux salons sombres et bien éclairés .

Les téléviseurs des séries HZ2000 et HZ1500 sont tous deux équipés de haut-parleurs à déclenchement vers le haut capables de délivrer Dolby Atmos. Tous les modèles OLED sont également affinés par le célèbre coloriste hollywoodien Stefan Sonnenfeld et devraient être certifiés UHD Premium.

En pensant aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Panasonic dit qu’il a amélioré la lecture de l’athlétisme et des sports en mouvement rapide. Cela tient à son processeur HCX Pro Intelligent analysant le signal entrant et ajustant dynamiquement chaque image pour trouver un «point idéal» qui maximise la fluidité et minimise tout effet de scintillement.

Enfin, les séries LCD de 40 à 75 pouces de Pana – les HX940, HX900 et HX800 – prennent en charge Dolby Vision et HDR10 +. Ils prennent également en charge Dolby Atmos hors de la boîte.

Barres de son Panasonic

Une paire de barres de son Dolby Atmos vient aussi renforcer la gamme existante de Panasonic. Le SC-HTB600 avec un caisson de basses sans fil prend en charge à la fois Dolby Atmos et DTS : X avec pass-through 4K HDR et eARC. Doté de deux haut-parleurs pleine gamme, vous obtiendrez 160 W de sortie, amplifiés par le caisson sans fil à 360 W. Le solo SC-HTB400 intègre deux caissons. Ces deux barres utilisent des aimants en néodyme et les haut-parleurs sont inclinés vers le haut de 7 ° afin que le son soit projeté vers les oreilles du spectateur. Mais comme l’arrière du haut-parleur est également incliné, cela est corrigé lorsqu’il est fixé au mur pour que le son se déplace vers l’extérieur à 180°.

Panasonic audio

Une radio anti-éclaboussures, un radio-réveil DAB et un système stéréo haut de gamme composent la gamme de produits audio de Pana pour 2020.

Le D30BT est une radio portable DAB + et un haut-parleur Bluetooth avec chargement USB pour d’autres appareils. La conception à bords souples et la grille métallique sont livrées avec un indice de protection contre les éclaboussures équivalent IPX4 pour vous couvrir pour un peu d’action dans la salle de bain ou une catastrophe dans la cuisine.

Doté d’une double alarme pour les couples avec des heures de réveil différentes et d’une charge USB pour les appareils, le radio-réveil D8 DAB + comprend également un grand écran facile à lire lorsque vous ne pouvez pas vraiment croire à quelle heure il est tôt.

Pour compléter tout cela, vous avez le système stéréo DM502. Le rival tout-en-un Ruark R5 comprend une radio DAV, un lecteur de CD et une diffusion Bluetooth dans un coffret de haut-parleurs en bois bien rangé.

Écouteurs Panasonic

Annoncé au CES le mois dernier, Pana a également plongé dans le monde des vrais écouteurs sans fil. Les RZ-S500W à annulation de bruit reflètent les EAH-AZ70W de la marque sœur Technics, uniquement avec des drivers légèrement plus petits et sans chambre acoustique. Si vous ne vous souciez pas de suppression du bruit, les RZ-S300W sont un peu moins chers.

Panasonic en mode Steampunk

Les Steampunk VR ne ressemblent en rien à d’autres casques et beaucoup plus à une paire de lunettes normale. Elles sont les premières du genre à offrir une prise en charge HDR, à intégrer des panneaux micro OLED et à promettre dans les écouteurs un son supérieur des drivers Technics. L’optique des appareils photo Lumix et le traitement du signal des téléviseurs et lecteurs Blu-ray de Pana complètent un ensemble impressionnant qui, à ce stade, reste à l’état de prototype, ce qui est dommage.