5 choses à savoir sur la nouvelle Fitbit Sense

Fitbit s’est fait un nom avec ses trackers de fitness qui vous encourageaient doucement à sortir du canapé et à bouger. Au fur et à mesure que l’entreprise grandissait, elle s’est ramifiée dans le secteur des montres intelligentes, chaque nouvel engin devenant encore plus à même de prendre soin de votre santé au poignet.

Aujourd’hui, la société a annoncé Sense, sa montre intelligente la plus ambitieuse et la plus technologique à ce jour. Elle est disponible au prix de 329,95 € en acier inoxydable carbon/graphite et acier inoxydable lunar white/soft gold. En plus de bénéficier des capacités traditionnelles de fitness et de suivi du sommeil de Fitbit, cette Sense est également la première montre intelligente au monde à être livrée avec un capteur d’activité électrodermique (EDA) intégré qui vous aide à gérer le stress.

Ajoutez à cela une nouvelle application ECG pour un suivi avancé de la fréquence cardiaque et même un capteur de température de la peau au poignet, et cette Sense couvre la plupart des domaines de votre bien-être physique.

1. Elle peut vous aider à gérer votre stress

Le stress n’a jamais été un problème pour la plupart des personnes, mais ce n’est que ces dernières années que nous avons commencé à apprendre à quel point il peut être handicapant. Des niveaux élevés de stress peuvent augmenter votre risque de développer des problèmes de santé physique tels que les maladies cardiaques et l’obésité, et c’est avant d’en arriver à son impact évident sur votre santé mentale…

Il est irréaliste de s’attendre à ce qu’une montre intelligente grand public supprime le stress de votre vie, mais la Fitbit Sense peut vous aider à le gérer avec une combinaison de technologie intégrée et de l’application Fitbit, qui vous donne un aperçu de la réponse de votre corps au stress et des conseils provenant de l’équipe de spécialistes en santé comportementale de Fitbit.

La clé de tout cela est le capteur EDA, qui peut détecter de petits changements électriques dans le niveau de sueur de votre peau. Tout ce que vous avez à faire est de placer votre paume sur le cadran de la montre, pour une lecture immédiate. Fitbit dit que vous pouvez l’associer à un nouvel outil dans l’application Fitbit, où définir des objectifs et des rappels hebdomadaires, enregistrer vos humeurs et méditer, avec en sus des exercices de respiration complets.

Tous les utilisateurs de Sense peuvent accéder à leur score de gestion du stress, qui prend en compte vos données de fréquence cardiaque, de sommeil et d’activité tout en évaluant la façon dont votre corps réagit au stress. Les membres Fitbit Premium pourront obtenir une ventilation plus détaillée de la façon dont leur score est calculé dans l’application.

2. Elle écoute votre cœur

La Fitbit Sense est le premier appareil de la société à être doté d’une application d’électrocardiogramme (ECG), ce qui lui permet d’évaluer votre rythme cardiaque pour détecter toute irrégularité, tout comme l’Apple Watch Series 5 peut le faire. Il vous suffit d’appuyer vos doigts contre les coins de l’anneau en acier inoxydable pendant 30 secondes pour obtenir une lecture, qui peut être téléchargée pour la transmettre à votre médecin.

Un nouveau capteur de fréquence cardiaque multi-voies et un algorithme mis à jour vous fournissent, selon Fitbit, sa technologie de fréquence cardiaque la plus avancée à ce jour. La Fitbit Sense surveille votre coeur 24h / 24 et 7j / 7 et vous informera d’une fréquence cardiaque élevée ou basse en fonction de vos seuils.

3. Elle recherche constamment des changements au quotidien

Une autre nouveauté de cette Fitbit Sense est un capteur de température cutanée, qui peut détecter tout changement qui pourrait indiquer que vous êtes malade ou que vous entrez dans une nouvelle phase menstruelle. Le port de la montre chaque nuit, pendant que vous dormez, lui permet de rechercher des variations et des tendances, que vous pouvez afficher, avec le reste de vos données personnalisées, dans le nouveau tableau de bord de Fitbit Premium.

4. Elle fait tout ce que vous attendez d’une smartwatch

Même s’il leur manque la vaste gamme d’applications tierces de l’Apple Watch, les smart watches de Fitbit disposent d’un ensemble complet de fonctionnalités, et la Sense n’est pas différente en cela. Côté forme physique, vous disposez non seulement d’un GPS intégré à l’appareil, mais aussi de plus de 20 modes d’exercice, du suivi automatique de l’activité et celui du sommeil. Amazon et Google Assistant sont pris en charge, tout comme Fitbit Pay, et l’autonomie de la batterie reste supérieure à 6 jours.

5. Elle est belle au poignet

Cette Fitbit Sense présenterait un nouveau langage design «inspiré du corps humain». Nous n’avons aucune idée de ce que cela veut dire, mais nous pouvons néanmoins confirmer quelle adopte le même look épuré et minimaliste que les montres intelligentes Fitbit précédentes.

Légèrement plus ronde qu’une Apple Watch et forgée à l’aide d’une combinaison d’aluminium et d’acier inoxydable, c’est quelque chose que vous serez ravi d’avoir au poignet tous les jours,d’autant plus qu’elle est suffisamment légère pour ne pas vous rappeler constamment sa présence. Vous pouvez facilement changer de bracelet en fonction du contexte, et cette montre est étanche jusqu’à 50 m.

L’écran AMOLED est plus grand que celui des montres intelligentes Fitbit précédentes et dispose d’un capteur de lumière ambiante pour atténuer automatiquement la luminosité de l’écran pour une visualisation plus confortable dans les environnements sombres. Le mode d’affichage permanent en option vous permet de voir ce dont vous avez besoin sans bouger votre poignet. Cette Fitbit Sense est disponible en pré-commande pour 329,95 € en acier inoxydable carbone / graphite et acier inoxydable blanc lunaire / or doux.