35 ans après sa création, Seiko recrée sa Quartz Diver’s de 1986

En 1986, Seiko lançait une montre de plongée qui a établi une nouvelle norme. Elle associait le légendaire design Seiko de 1975 avec une étanchéité à 1 000 mètres – requise pour la plongée à saturation – et un mouvement à quartz qui offrait une précision qu’aucune montre de plongée mécanique ne pouvait égaler. À l’époque, et encore actuellement, elle est reconnue comme l’une des plus réputées montres de plongée de Seiko.

Aujourd’hui, 35 ans plus tard, Seiko redonne naissance à cette montre de plongée emblématique en intégrant de nouvelles caractéristiques à sa conception et en apportant des améliorations à ses spécifications de montre de plongée professionnelle. Un modèle qui tient vraiment la promesse du nom de Prospex.



Cette montre sera disponible en juillet 2021, en édition limitée à 1 200 exemplaires, dans les boutiques Seiko et chez certains détaillants Seiko du monde entier.

Cette nouvelle montre hérite de toutes les caractéristiques et innovations importantes qui ont rendu le modèle original mécanique de 1975 et le modèle à quartz de 1986 tellement appréciés par la communauté des plongeurs professionnels.

Étanche à 1 000 mètres et résistante à l’hélium, comme l’exige la plongée à saturation, elle intègre le célèbre boîtier en titane monobloc avec son protège-boîtier extérieur qui rend sa résistance aux chocs si exceptionnelle.



Elle est également dotée du bracelet en accordéon qui garantit à la montre de rester bien en place au poignet, quelle que soit la profondeur. La protection extérieure est en céramique de zircone, matériau sept fois plus dur que l’acier, ce qui renforce encore sa résistance aux chocs. Le bracelet est désormais en silicone de haute qualité, résistant mais flexible.



Alliant design et sécurité, la couronne est marquée en jaune vif de la mention “Lock” et d’une flèche indiquant le sens de rotation. La tige du remontoir, également de couleur jaune, permet de remarquer immédiatement si la couronne est déverrouillée. Les index blancs contrastent sur le cadran sombre, pour une lisibilité facilitée en profondeur.

La montre est accompagnée de deux bracelets en silicone extra-fort – l’un noir et l’autre bleu-gris – ce qui permet de la porter aussi bien sur une combinaison de plongée que directement au poignet. Chaque bracelet arbore l’inscription “FOR SATURATION DIVING 1000m” en jaune.

La montre est équipée du calibre à quartz 7C46 de Seiko, célèbre pour sa fiabilité et qui délivre un couple élevé afin d’actionner les larges et robustes aiguilles, recouvertes de Lumibrite pour une lisibilité maximale. Elle offre également une durée de vie rassurante de 5 ans pour la pile.

Prix de vente conseillé en Europe : 2 700 € – édition limitée à 1 200 pièces