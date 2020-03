315.000 euros pour la seule Nintendo PlayStation au monde

C’est un prototype fou, et surtout unique, né d’une collaboration entre Sony et Nintendo au début des années 90, avant que Sony ne décide de développer sa propre console. Vendues chez la maison d’enchère Heritage Auctions, la seule Nintendo PlayStation existant a étévendue aux enchères pour 360.000 dollars, soit 315.000 euros.

Pourquoi est-ce la seule ? En fait. 200 prototypes auraient été produits, avant qu’un désaccord commercial éloigne les deux entreprises. Tous ces engins auraient été détruits, sauf un conservé par Olaf Olafsson, à l’époque directeur de Sony Interactive Entertainment. Il la laissa pourtant dans les bureaux de la société où il travailla, en faillite en 2009, suite à quoi elle sera rachetée pour trois fois rien.

Ce prototype est encore fonctionnel, et a même récemment servi pour quelques parties de Mortal Kombat… La manette n’a pas changé par rapport à la console star de Nintendo, mais avec un logo “PlayStation”. Finalement, la console Sony Playstation sortira en 1994 au Japon, et l’année suivante en France.