2K et Gearbox dévoilent le contenu téléchargeable du second Season Pass de Borderlands 3

Dès le 10 novembre, le Season Pass 2 ajoutera de nouvelles façons de jouer à ce shooter-looter multi récompensé, avec un arbre de compétences additionnel pour chaque Chasseur de l’Arche, un tout nouveau mode intitulé Butin & Surin et plus encore

Suite à la récente confirmation de la sortie de la mise à jour de Borderlands 3 pour les consoles de nouvelle génération le même jour que la sortie des consoles Xbox Series X / Series S et PlayStation 5, 2K et Gearbox dévoilent le Season Pass 2 de Borderlands 3. Il inclura deux nouveaux contenus additionnels téléchargeables – le Designer’s Cut et le Director’s Cut – avec de tout nouveaux looks pour les quatre Chasseurs de l’Arche qui seront dévoilés plus tard dans le mois.

Le premier contenu disponible sera le Designer’s Cut, grâce auquel il sera possible de jouer à Borderlands 3 de façons totalement différentes. Il introduira notamment des arbres de compétences supplémentaires pour chacun des Chasseurs de l’Arche et un tout nouveau mode intitulé Butin & Surin.

Le Season Pass 2 sera disponible à l’achat à partir du 10 novembre prochain sur PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X / Series S. Le Designer’s Cut sera également lancé le 10 novembre. La sortie du Director’s Cut est prévue pour le printemps prochain. Tous ces contenus téléchargeables additionnels nécessitent une version du jeu de base pour jouer. Borderlands 3 continue de s’agrandir, et c’est le moment idéal pour plonger dans le jeu.