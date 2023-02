Le nouveau moniteur gaming Odyssey Neo G7 de Samsung est son premier Mini-LED

Nous avons déjà vu toutes sortes de moniteurs de jeu jusque-là : plats, incurvés, réglables et énormes également. Mais le dernier né de Samsung est une première pour la marque. Le nouvel Odyssey Neo G7 est le premier écran gaming plat Mini-LED de la marque. Cet écran bénéficie d’une résolution 4K et d’une qualité d’image exceptionnelle grâce à sa technologie de panneau.

Ce nouveau moniteur est assez grand, cadencé à 43 pouces. Vous trouverez une résolution 4K, 3 840 x 2 160 pour une qualité d’image plus réaliste. Derrière l’écran, vous trouverez la technologie de panneau Mini-LED de Samsung. Cela donne au moniteur des lumières contrôlées plus précisément et permet à Samsung d’en presser un peu plus. Le résultat? Vous obtiendrez des noirs plus riches et des couleurs plus étendues sur l’Odyssey Neo G7.

Sur l’Odyssey Neo G7, vous trouverez la barre de jeu de Samsung, une fonctionnalité qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de l’écran sans quitter votre jeu. Vous pouvez régler le FPS, le rapport d’affichage, le mode d’image, etc. à partir de ce menu rapide. De plus, le moniteur est livré avec le Gaming Hub de Samsung avec un accès instantané au streaming de jeux. Vous pouvez facilement lire des titres depuis Xbox et NVIDIA GeForce NOW sans rien télécharger.

Le dernier moniteur Odyssey de Samsung vous a fait saliver ? Vous pouvez précommander le moniteur de jeu d’ici le 5 mars, directement auprès de Samsung. Cela vous coûtera environ 1000 euros, ce qui est assez comparable aux autres options de moniteur de jeu. Samsung lancera l’Odyssey Neo G7 le 6 mars prochain. Soyez prêt !