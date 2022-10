Leica SL2-S Reporter, paré pour les zones de guerre

Selon la personne à qui vous demandez, le nom “SL2” évoque soit des souvenirs de la scène rave du début des années 90, soit certains des meilleurs appareils photo numériques que l’on puisse acheter. Désolé, fans de DJ Slipmatt – nous parlons de ce dernier ici. Le SL2-S est le dernier Leica à recevoir le traitement Reporter, augmentant sa durabilité pour survivre sur le terrain.

Comme les M10 et Q2 précédemment renforcés, le SL2-S Reporter est doté d’un corps entièrement métallique qui résistera mieux aux températures extrêmes, à l’eau, à la poussière et aux impacts que les vidéojournalistes et les photojournalistes sont susceptibles de rencontrer lors de leurs reportages dans des zones sinistrées. La peinture vert foncé est résistante aux rayures et la fibre d’aramide ajoute une adhérence supplémentaire, elle ne devrait donc pas être aussi sensible aux chutes.

En interne, les choses n’ont pas changé depuis le SL2-S vanille, qui est lui-même une alternative plus rapide au SL2 d’origine. Il dispose d’un capteur plein format de 24,6 mégapixels capable de prendre des photos en continu à 25 images par seconde, de prendre des photos à 100 000 ISO et d’enregistrer 4K / 60p (bien que recadré) en 10 bits, couleur 4: 2: 2 sans limite de longueur de métrage. Le système de monture en L prend en charge le propre verre de Leica, ainsi que ceux de Panasonic et Sigma.

Le Leica SL2-S Reporter est en vente dès maintenant dans les magasins Leica du monde entier et directement sur le site Web de Leica. Les prix commencent à partir de 5290 €. Seulement 1000 unités sont destinées à la production.

L’alternative analogique

Le SL2-S Reporter arrive aux côtés d’une nouvelle version de l’un des appareils photo argentiques de longue date de Leica, le M6. Le pilier de 35 mm a été mis à jour pour 2022 avec un télémètre à grossissement de 0,72x, un capot supérieur repensé en laiton massif et un indicateur d’avertissement de batterie.

Le posemètre ajoute un point rouge aux flèches jumelles d’origine pour plus de lisibilité, et le posemètre devrait être plus précis. Tous les éléments optiques ont également reçu un traitement antireflet. Sinon, ce nouveau M6 ressemble beaucoup à l’original des années 1980, avec une manivelle de rembobinage de film inclinée et le logo emblématique Leitz.

Comme tout appareil photo portant le célèbre point rouge, le nouveau M6 ne sera pas bon marché. Les fans de films analogiques peuvent s’attendre à payer environ 5000 € lors de sa mise en vente dans les magasins Leica du monde entier à partir du 3 novembre.